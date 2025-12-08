Розкрито жорстоку правду про переробку пластику: який насправді вигляд має цей процес (відео)

Опубліковано відео, на якому показано процес переробки пластикового сміття на вторсировину. Користувачів найбільше здивувало те, що люди працюють на виробництві без будь-яких засобів захисту.

Відтоді як люди вперше виробили пластик, минуло понад 150 років і за все це пластикові відходи встигли буквально заполонити весь світ. Раніше сліди мікропластику вже були виявлені у воді, ґрунті, повітрі, диханні дельфінів, а також наших власних тілах. Крім того, пластикове сміття раніше також було виявлено в найвищій точці океану — Маріанській западині, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

В останні десятиліття вчені приділяють багато уваги дослідженням поширення пластику, а також його переробці та впливу на навколишнє середовище і здоров'я живих істот, зокрема й людей. Деякі дослідження вказують на те, що мікроскопічні частинки пластику насправді можуть бути пов'язані з різними видами раку.

Відео дня

Тепер нове відео показує процес переробки пластику (PPE) — по суті, це остання "лінія оборони" людства і планети загалом. За словами вчених, безпека має починатися з максимального усунення пластикового сміття, а також заміни того, що неможливо усунути.

На відео видно повний процес переробки пластику — від сортування, до обробки, перетоплення і переробки. Найбільш гнітючим здається те, що співробітники переробного заводу працюють без захисних масок і будь-яких інших засобів захисту. Крім того, на відео можна помітити відсутність будь-яких заходів безпеки.

З іншого боку, виникає інше питання: чи буде носіння маски взагалі ефективним у ситуації, коли всюди витають крихітні "сніжинки пластику". Попри всі старання людини в боротьбі з пластиком, найдивовижнішим видається те, що майже половину всіх пластикових відходів людство буквально виробило за останні два десятиліття.

Останнім часом учені також дедалі частіше знаходять тіла морських птахів і ссавців, викинутих на берег — розтини показують, що ці тварини й птахи часто стають жертвами поглинання величезної кількості ластикового сміття. За словами вчених, пластик може забивати шлунки тварин і птахів, внаслідок чого вони буквально гинуть від голоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Китаї вчені знайшли спосіб виробляти пластик і гуму без викопного палива.

Раніше Фокус писав про те, що пластик запрограмували на чіткий термін служби: він зможе розпадатися всього за кілька днів.