Построить дом легче, чем собрать LEGO: в Нидерландах создали очень простой метод (видео)

В Нидерландах была презентована революционная система строительства домов под названием Snaplock. Основная особенность этого метода состоит в том, что для таких домов не нужен ни цемент, ни какой-либо другой раствор.

Новый метод строительства сравнивают со сборкой конструктора LEGO, в котором кирпичные блоки просто скрепляются между собой без применения раствора или цемента. Такой метод позволяет строить стены быстро и без посторонней помощи.

Авторы изобретения говорят, что такой метод отлично подойдет для строительства наружных пустотелых стен. Речь идет о конструкциях с воздушными полостями, которые обладают лучше тепло- и звукоизоляцией, также они более устойчивы перед внешними факторами, такими как ветер и влага.

Новый метод строительства по примеру LEGO

Новый метод строительства не только сделает строительство более простым, но также упростит демонтаж. Это позволит повторно использовать строительные материалы, что удешевит процесс строительства, а также сделает его более экологичным.

Відео дня

Кирпичи, которые используются в новом методе, имеют пазы и блокирующие соединения, которые надежно фиксируются на месте. Такой метод сухой укладки предусматривает, что кирпичи укладываются как большие игрушечные кубики, начиная с базового слоя, который крепится к бетону.

Также отмечается, что внутренние зазоры между кирпичами заполняются полистиролом для теплоизоляции.

Далее анкерные стержни позволяют присоединить готовую стену к основной конструкции.

Член Американского совета по архитектуре (FRAeS) Тони Эбби говорит, что такой метод строительства существенно снизит расход цемента, а это в свою очередь, снизит выбросы углекислого газа. Также система позволяет разборку и повторное использование материалов.

Напомним, на 3D-принтере впервые напечатали двухэтажный жилой дом всего за 18 часов. Большинство домов, которые печатаются на гигантских 3D-принтерах, обычно одноэтажные, либо верхние этажи в них строятся при помощи дополнительного деревянного каркаса. Но компания Contec Australia стала одной из немногих, которые полностью напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом всего за 18 часов.