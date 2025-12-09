Побудувати будинок легше, ніж зібрати LEGO: у Нідерландах створили дуже простий метод (відео)

У Нідерландах було презентовано революційну систему будівництва будинків під назвою Snaplock. Основна особливість цього методу полягає в тому, що для таких будинків не потрібен ні цемент, ні будь-який інший розчин.

Новий метод будівництва порівнюють зі складанням конструктора LEGO, в якому цегляні блоки просто скріплюють між собою без застосування розчину або цементу. Такий метод дає змогу будувати стіни швидко і без сторонньої допомоги.

Автори винаходу кажуть, що такий метод чудово підійде для будівництва зовнішніх пустотілих стін. Йдеться про конструкції з повітряними порожнинами, які володіють кращою тепло- і звукоізоляцією, також вони більш стійкі перед зовнішніми факторами, такими як вітер і волога.

Новий метод будівництва за прикладом LEGO

Новий метод будівництва не тільки зробить будівництво простішим, але також спростить демонтаж. Це дасть змогу повторно використовувати будівельні матеріали, що здешевить процес будівництва, а також зробить його більш екологічним.

Відео дня

Цеглини, які використовуються в новому методі, мають пази та блокуючі з'єднання, які надійно фіксуються на місці. Такий метод сухого укладання передбачає, що цеглу укладають як великі іграшкові кубики, починаючи з базового шару, який кріпиться до бетону.

Також зазначається, що внутрішні зазори між цеглою заповнюються полістиролом для теплоізоляції.

Далі анкерні стрижні дають змогу приєднати готову стіну до основної конструкції.

Член Американської ради з архітектури (FRAeS) Тоні Еббі каже, що такий метод будівництва істотно знизить витрату цементу, а це своєю чергою, знизить викиди вуглекислого газу. Також система дозволяє розбирання та повторне використання матеріалів.

Нагадаємо, на 3D-принтері вперше надрукували двоповерховий житловий будинок лише за 18 годин. Більшість будинків, які друкуються на гігантських 3D-принтерах, зазвичай одноповерхові, або верхні поверхи в них будують за допомогою додаткового дерев'яного каркаса. Але компанія Contec Australia стала однією з небагатьох, які повністю надрукували на 3D-принтері двоповерховий будинок всього за 18 годин.