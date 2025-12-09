Полиция нравов в действии: мужчина закурил в аквариуме — белуха тут же затушила сигарету (видео)

Любопытный инцидент произошел в китайском аквариуме: посетитель проигнорировал знаки о запрете курения, но наткнулся на белуху, «следящую за правопорядком». На ролике видно, как белуха выпустила струю воды, чтобы затушить сигарету.

Инцидент произошел в аквариуме Dalian Sunasia Ocean World в Китае. На видео видно, как мужчина с белым пакетом в руках закуривает, стоя спиной к бассейну с белухами, игнорируя то, что находится в зоне, где курение запрещено. Далее происходит нечто любопытное, пишет Фокус.

Когда сотрудница аквариума замечает, что мужчина закуривает в запретной зоне, она направляется к нему, чтобы предотвратить это. Однако первой разрешить ситуацию удается белухе, находившейся неподалеку. Животное внезапно выпрыгивает из воды и выпускает струю воды, которая тушит сигарету и пугает мужчину, нарушившего правила.

Эта ситуация, запечатленная на видео, позабавила пользователей разных платформ. Некоторые утверждали, что белуха сработала словно полиция нравов, а другие умилялись точности, с которой животное выпустило струю воды. Впрочем, некоторые пользователи посчитали, что видео могло быть создано искусственным интеллектом или было постановочным.

Позже оказалось, что инцидент был постановочным роликом для рекламы пожарной безопасности. В аквариуме подтвердили, что ролик был репетицией кампании по повышению осведомленности о пожарной безопасности. А люди, участвовавшие в съемках, были сотрудниками аквариума. Официальные источники аквариума также подтвердили, что видео было снято по сценарии.

К слову, это не первый раз, когда белуха появляется в постановочном видеоролике пожарной безопасности: ранее подобные кадры были записаны в аквариумах провинции Ляонин.

Отметим, что белухи — небольшие зубатые киты, известные своим характерным белым окрасом и выразительной мордой. Их также часто называют "морскими канарейками" из-за широкого спектра звуков, которые они способны издавать.

По словам ученых, белухи также чрезвычайно общительны и умны, они преимущественно обитают в холодных арктических и субарктических водах. Киты, как правило, передвигаются стаями и используют для общения и навигации щелчки, свит и щебетание. Их также часто можно увидеть плавающими у поверхности, и они могут быть довольно игривыми друг с другом, а иногда и с людьми.

Благодаря своей нежной внешности и выразительному характеру, белухи популярны в аквариумах и часто используются в морских образовательных программах, хотя содержание их в неволе все еще остается спорным.

Увы, сегодня белухи сталкиваются с угрозами из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды, шума от судоходства, а в некоторых регионах — и охоты. Некоторые популяции считаются находящимися под угрозой исчезновения или близкими к вымиранию.

