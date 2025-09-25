Белухи научились пародировать человеческую речь и заговорили с людьми: что они сказали

В 1984 году исследователи заметили странные “голоса”, доносившиеся из вольера с китообразными – одному дайверу показалось, что кто-то из коллег велел ему выйти из воды. Позже оказалось, что коллеги ничего не говорили дайверу.

В 1984 году команда ученых изучила группу дельфинов и китов в Национальном фонде морских млекопитающих (NMMF). Во время наблюдения исследователи начали замечать странные, похожие на человеческие звуки, доносившиеся из вольера – их описывали как звуки, похожие на разговор двух людей, пишет IFLScience.

Ситуация усложнилась, когда один дайвер вылез из воды, потому что кто-то велел ему подниматься на поверхность. Любопытно, что коллеги молчали. Ученые исследовали ситуацию и предположили, что звуки издавал один из обитателей вольера – белухе по кличке НОК.

Известно, что НОК была одной из трех белух, доставленных в фонд в 1977 году после того, как их поймали в провинции Манитоба, Канада. Исследователи начали записывать голос белухи и даже обучили его "говорить" по команде. Результаты показали, что вокализации животного были на несколько октав ниже, чем у типичной белухи, достигая высоты, близкой к человеческой речи.

Как белухе удалось издавать такие звуки? Исследователи полагают, что увеличивая давление воздуха, проходящего через носовые проходы, он смог понизить свои вокализации, имитируя людей, рядом с которыми проводил так много времени. У белух есть фонические губы, расположенные над каждым носовым проходом, и именно поэтому он мог изменять звук таким образом, что он имитировал человеческую речь.

По словам исследователя белух, докторанта Виндзорского университета Жаклин Обин, белухи не смогут сравниться в болтливости с попугаями, однако среди китов их умения кажутся выдающимися. Например, в Ванкуверском аквариуме в Канаде была другая белуха, которая, как утверждали, произнесла свое собственное имя: Лагоси.

Отметим, что своей болтливостью славятся также и дикие белухи, они даже получили прозвище "морские канарейки". Животные в океане могут пищать, щелкать, жужжать и лепетать. Еще более впечатляюще то, как животные способны управлять своими "дынями" — жировыми сенсорными органами на голове – чтобы донести свою мысль.

Дыни белух – не просто жировые отложения, они состоят из нескольких различных типов тканей, включая мышцы, соединительную ткань и жиры с различной плотностью и акустическими свойствами. Предыдущие исследования показали, что эти жиры важны как для голосовой коммуникации, так и для эхолокации, и используются для фокусировки и проецирования звуков, издаваемых белухами. Несколько лицевых мышц и соединительных тканей изменяют форму "дыни", что позволяет белухам изменять свои вокализации, возможно, для более целенаправленной и направленной подачи звуков.

По словам ученых, изменения формы брюшка играют роль в изменении вокализаций белух, но они также могут служить визуальным сигналом для сородичей. Ранее было замечено, что особенно буйные самцы значительно расширяют свои брюшки, что позволяет предположить, что форма брюшка белухи может давать другим белухам подсказки об их настроении и поведенческом состоянии.

Ученые также обнаружили, что вокализация белух настолько сложна, что нам до сих пор не удалось создать полный репертуар всех их типов звуков. Более того, ученые также не понимают, какие функции выполняют эти вокализации. Одним из звуков, который смогли расшифровать ученые – контактный звук, который белухи используют для поддержания сплоченности группы, а матери и детеныши — для того, чтобы держаться рядом друг с другом.

