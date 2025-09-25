Білухи навчилися пародіювати людську мову і заговорили з людьми: що вони сказали

У 1984 році дослідники помітили дивні "голоси", які лунали з вольєра з китоподібними — одному дайверу здалося, що хтось із колег велів йому вийти з води. Пізніше виявилося, що колеги нічого не говорили дайверу.

У 1984 році команда вчених вивчала групу дельфінів і китів у Національному фонді морських ссавців (NMMF). Під час спостереження дослідники почали помічати дивні, схожі на людські звуки, що лунали з вольєра — їх описували як звуки, схожі на розмову двох людей, пише IFLScience.

Ситуація ускладнилася, коли один дайвер виліз із води, бо хтось велів йому підніматися на поверхню. Цікаво, що колеги мовчали. Науковці дослідили ситуацію і припустили, що звуки видавав один із мешканців вольєра — білуха на прізвисько НОК.

Відомо, що НОК була однією з трьох білух, доставлених до фонду 1977 року після того, як їх спіймали в провінції Манітоба, Канада. Дослідники почали записувати голос білухи й навіть навчили його "говорити" за командою. Результати показали, що вокалізації тварини були на кілька октав нижчими, ніж у типової білухи, досягаючи висоти, близької до людської мови.

Як білусі вдалося видавати такі звуки? Дослідники вважають, що збільшуючи тиск повітря, що проходить через носові проходи, він зміг знизити свої вокалізації, імітуючи людей, поруч з якими проводив так багато часу. У білух є фонічні губи, розташовані над кожним носовим проходом, і саме тому він міг змінювати звук таким чином, що він імітував людську мову.

За словами дослідника білух, докторанта Віндзорського університету Жаклін Обін, білухи не зможуть зрівнятися в балакучості з папугами, проте серед китів їхні вміння здаються видатними. Наприклад, у Ванкуверському акваріумі в Канаді була інша білуха, яка, як стверджували, вимовила своє власне ім'я: Лагосі.

Зазначимо, що своєю балакучістю славляться також і дикі білухи, вони навіть отримали прізвисько "морські канарки". Тварини в океані можуть пищати, клацати, дзижчати та лепетати. Ще більш дивовижним є те, як тварини здатні керувати своїми "динями" — жировими сенсорними органами на голові — щоб донести свою думку.

Дині білух — не просто жирові відкладення, вони складаються з декількох різних типів тканин, включно з м'язами, сполучною тканиною і жирами з різною щільністю та акустичними властивостями. Попередні дослідження показали, що ці жири важливі як для голосової комунікації, так і для ехолокації, і використовуються для фокусування і проєктування звуків, що видаються білухами. Кілька лицьових м'язів і сполучних тканин змінюють форму "дині", що дає змогу білухам змінювати свої вокалізації, можливо, для більш цілеспрямованого та спрямованого подання звуків.

За словами вчених, зміни форми черевця відіграють роль у зміні вокалізацій білух, але вони також можуть служити візуальним сигналом для родичів. Раніше було помічено, що особливо буйні самці значно розширюють свої черевця, що дає змогу припустити, що форма черевця білухи може давати іншим білухам підказки про їхній настрій і поведінковий стан.

Учені також виявили, що вокалізація білух настільки складна, що нам досі не вдалося створити повний репертуар усіх їхніх типів звуків. Ба більше, вчені також не розуміють, які функції виконують ці вокалізації. Одним зі звуків, який змогли розшифрувати науковці, є контактний звук, який білухи використовують для підтримання згуртованості групи, а матері та дитинчата — для того, щоб триматися поруч одне з одним.

