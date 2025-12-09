Поліція моралі у дії: чоловік закурив в акваріумі — білуха одразу загасила сигарету (відео)

Цікавий інцидент стався в китайському акваріумі: відвідувач проігнорував знаки про заборону паління, але натрапив на білуху, яка "стежить за правопорядком". На ролику видно, як білуха випустила струмінь води, щоб загасити сигарету.

Інцидент стався в акваріумі Dalian Sunasia Ocean World у Китаї. На відео видно, як чоловік із білим пакетом у руках закурює, стоячи спиною до басейну з білухами, ігноруючи те, що перебуває в зоні, де куріння заборонено. Далі відбувається щось цікаве, пише Фокус.

Коли співробітниця акваріума помічає, що чоловік закурює в забороненій зоні, вона прямує до нього, щоб запобігти цьому. Однак першою розв'язати ситуацію вдається білусі, яка перебувала неподалік. Тварина раптово вистрибує з води й випускає струмінь води, який гасить цигарку і лякає чоловіка, що порушив правила.

Ця ситуація, зафіксована на відео, потішила користувачів різних платформ. Деякі стверджували, що білуха спрацювала немов поліція моралі, а інші розчулювалися точності, з якою тварина випустила струмінь води. Утім, деякі користувачі порахували, що відео могло бути створено штучним інтелектом або було постановочним.

Пізніше виявилося, що інцидент був постановочним роликом для реклами пожежної безпеки. В акваріумі підтвердили, що ролик був репетицією кампанії з підвищення обізнаності про пожежну безпеку. А люди, які брали участь у зйомках, були співробітниками акваріума. Офіційні джерела акваріума також підтвердили, що відео було знято за сценарієм.

До слова, це не вперше, коли білуха з'являється в постановочному відеоролику пожежної безпеки: раніше такі кадри були записані в акваріумах провінції Ляонін.

Зазначимо, що білухи — невеликі зубаті кити, відомі своїм характерним білим забарвленням і виразною мордою. Їх також часто називають "морськими канарками" через широкий спектр звуків, які вони здатні видавати.

За словами вчених, білухи також надзвичайно товариські та розумні, вони переважно мешкають у холодних арктичних і субарктичних водах. Кити, як правило, пересуваються зграями й використовують для спілкування та навігації клацання, свист і щебетання. Їх також часто можна побачити плаваючими біля поверхні, і вони можуть бути досить грайливими один з одним, а іноді та з людьми.

Завдяки своїй ніжній зовнішності й виразному характеру, білухи популярні в акваріумах і часто використовуються в морських освітніх програмах, хоча утримання їх у неволі все ще залишається спірним.

На жаль, сьогодні білухи стикаються із загрозами через зміну клімату, забруднення навколишнього середовища, шум від судноплавства, а в деяких регіонах — і полювання. Деякі популяції вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення або близькими до вимирання.

