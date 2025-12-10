В океане скрывается хищник с пастью, в разы больше, чем тело: прячется на глубине до 5 км (видео)

На видео запечатлели невероятно редкого и малоизученного обитателя океана — пеликанового угря. Эта уникальная глубоководная рыба известна тем, что ее пасть в разы больше, чем тело.

Пеликановый угорь (Eurypharynx pelecanoides), также известный как большерот или рыба-пеликан — уникальная глубоководная рыба из отряда угреобразных. Представители этого вида, как можно догадаться, известны своей огромной пастью, напоминающей мешок пеликана, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В недавнем исследовании ученым удалось запечатлеть странное существо в глубинах океана с помощью глубоководного аппарата. На кадрах видно, как пеликановый угорь медленно движется в толще воды, раскрывая свою огромную пасть, которая позволяет ему захватывать добычу, превосходящую его по размеру.

Відео дня

Эти существа также отличаются тонким и длинным телом с биолюминесцентным придатком на хвосте, который они используют для приманивания добычи в темноте. Известно, что пеликановые угри обитают на больших глубинах и встречаются во всех земных океанах на глубине от нескольких сотен метров до 5 километров.

По словам исследователей, из-за своей глубоководной среды обитания пеликановые угри остаются малоизученными, однако некоторые факты все же известны науке. Например, ученые уже выяснили, что этот вид глубоководных рыб, как правило, питается ракообразными, кальмарами и рыбой.

К слову, несмотря на название, пеликановые угри не относятся к пеликанам — они принадлежат к отряду рыб. И все же, порой их называют рыбами-пеликанами, поскольку их огромный рот имеет нечто схожее с пеликаньим мешком.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая летающая птица в мире мчит в Антарктиду с размахом крыльев 3,5 м и скоростью 20м/с.

Ранее Фокус писал о том, что стала известна причина массовой гибели пеликанов у побережья Перу.