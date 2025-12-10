В океані ховається хижак з пащею, в рази більшою, ніж тіло: захований на глибині до 5 км (відео)

На відео зафіксували неймовірно рідкісного і маловивченого мешканця океану — пеліканового вугра. Ця унікальна глибоководна риба відома тим, що її паща в рази більша, ніж тіло.

Пелікановий вугор (Eurypharynx pelecanoides), також відомий як великорот або риба-пелікан, — унікальна глибоководна риба із загону вугроподібних. Представники цього виду, як можна здогадатися, відомі своєю величезною пащею, що нагадує мішок пелікана, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У недавньому дослідженні вченим вдалося зафіксувати дивну істоту в глибинах океану за допомогою глибоководного апарату. На кадрах видно, як пелікановий вугор повільно рухається в товщі води, розкриваючи свою величезну пащу, яка дає йому змогу захоплювати здобич, що перевершує його за розміром.

Відео дня

Ці істоти також відрізняються тонким і довгим тілом з біолюмінесцентним придатком на хвості, який вони використовують для принаджування здобичі в темряві. Відомо, що пеліканові вугри мешкають на великих глибинах і трапляються у всіх земних океанах на глибині від кількох сотень метрів до 5 кілометрів.

За словами дослідників, через своє глибоководне середовище існування пеліканові вугри залишаються маловивченими, проте деякі факти все ж відомі науці. Наприклад, учені вже з'ясували, що цей вид глибоководних риб, як правило, харчується ракоподібними, кальмарами й рибою.

До слова, попри назву, пеліканові вугри не належать до пеліканів — вони належать до загону риб. І все ж, часом їх називають рибами-пеліканами, оскільки їхній величезний рот має щось схоже з пеліканячим мішком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший літаючий птах у світі мчить в Антарктиду з розмахом крил 3,5 м і швидкістю 20 м/с.

Раніше Фокус писав про те, що стала відома причина масової загибелі пеліканів біля узбережжя Перу.