Посреди пустыни Сахара нашли "шпионские" мишени: пять странных квадратов (фото)

Пользователи Google Maps нашли нечто необычное посреди пустыни Сахара. В абсолютно безлюдном месте на земле можно увидеть пять квадратов.

На снимке со спутника видно, что в пустыне Сахара на поверхность нанесен один большой и четыре маленьких квадрата. Пользователи соцсетей теряются в догадках, для чего могут быть предназначены такие странные рисунки, пишет Фокус.

Одна из теорий заключается в том, что это наземные мишени для калибровки спутников.

Странные квадраты в пустыне Сахара Фото: Google Maps

Подобные конструкции и рисунки впервые начало устанавливать ЦРУ еще в 1950-х годах, когда запустило серию разведывательных спутников для наблюдений за СССР.

Шпионские спутники использовались США в период с 1959 по 1972 год для фотосъемки Советского Союза, КНР и других районов, представляющих интерес для США.

Відео дня

Для того, чтобы калибровать камеры на борту разведывательных спутников, в пустыне Каса-Гранде (Аризона) построили серию калибровочных мишеней.

Такие мишени использовались спутниками для проверки фокусировки и разрешения изображений, полученных разведывательными спутниками. Калибровочные мишени в Аризоне состояли из 272 бетонных маркеров.

Большинство из таких калибровочных мишеней можно найти в пустыне Аризоны до сих пор.

Напомним, на Google Maps нашли странное поселение. Пользователи Google Maps обнаружили необычное поселение, которое находится в самом центре амазонских джунглей. К этому поселению не ведет ни одна дорога – оно полностью оторвано от остального мира.