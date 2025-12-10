Посреди пустыни Сахара нашли "шпионские" мишени: пять странных квадратов (фото)
Пользователи Google Maps нашли нечто необычное посреди пустыни Сахара. В абсолютно безлюдном месте на земле можно увидеть пять квадратов.
На снимке со спутника видно, что в пустыне Сахара на поверхность нанесен один большой и четыре маленьких квадрата. Пользователи соцсетей теряются в догадках, для чего могут быть предназначены такие странные рисунки, пишет Фокус.
Одна из теорий заключается в том, что это наземные мишени для калибровки спутников.
Подобные конструкции и рисунки впервые начало устанавливать ЦРУ еще в 1950-х годах, когда запустило серию разведывательных спутников для наблюдений за СССР.
Шпионские спутники использовались США в период с 1959 по 1972 год для фотосъемки Советского Союза, КНР и других районов, представляющих интерес для США.
Для того, чтобы калибровать камеры на борту разведывательных спутников, в пустыне Каса-Гранде (Аризона) построили серию калибровочных мишеней.
Такие мишени использовались спутниками для проверки фокусировки и разрешения изображений, полученных разведывательными спутниками. Калибровочные мишени в Аризоне состояли из 272 бетонных маркеров.
Большинство из таких калибровочных мишеней можно найти в пустыне Аризоны до сих пор.
Напомним, на Google Maps нашли странное поселение. Пользователи Google Maps обнаружили необычное поселение, которое находится в самом центре амазонских джунглей. К этому поселению не ведет ни одна дорога – оно полностью оторвано от остального мира.