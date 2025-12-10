Посеред пустелі Сахара знайшли "шпигунські" мішені: п'ять дивних квадратів (фото)

Користувачі Google Maps знайшли щось незвичайне посеред пустелі Сахара. В абсолютно безлюдному місці на землі можна побачити п'ять квадратів.

На знімку з супутника видно, що в пустелі Сахара на поверхню нанесено один великий і чотири маленьких квадрати. Користувачі соцмереж губляться в здогадках, для чого можуть бути призначені такі дивні малюнки, пише Фокус.

Одна з теорій полягає в тому, що це наземні мішені для калібрування супутників.

Дивні квадрати в пустелі Сахара Фото: Google Maps

Подібні конструкції та малюнки вперше почало встановлювати ЦРУ ще в 1950-х роках, коли запустило серію розвідувальних супутників для спостережень за СРСР.

Шпигунські супутники використовували США в період із 1959 до 1972 року для фотозйомки Радянського Союзу, КНР та інших районів, що становлять інтерес для США.

Відео дня

Для того, щоб калібрувати камери на борту розвідувальних супутників, у пустелі Каса-Гранде (Аризона) побудували серію калібрувальних мішеней.

Такі мішені супутники використовували для перевірки фокусування і роздільної здатності зображень, отриманих розвідувальними супутниками. Калібрувальні мішені в Аризоні складалися з 272 бетонних маркерів.

Більшість із таких калібрувальних мішеней можна знайти в пустелі Аризони досі.

Нагадаємо, на Google Maps знайшли дивне поселення. Користувачі Google Maps виявили незвичайне поселення, яке розташоване в самому центрі амазонських джунглів. До цього поселення не веде жодна дорога — воно повністю відірване від решти світу.