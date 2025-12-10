Единственный гусь в мире, бегавший по миру в ботинках: кто и зачем создал ему обувь

Исследователи рассказали, историю гуся Энди, который родился без лап, но получил второй шанс. Изобретатель создал для него специальные ботиночки, которые позволили гусю передвигаться.

История гуся Энди началась в 1987 году, когда он вылупился в Гарварде, штат Небраска, США. Гусенок появился на свет из яйца без лап, что стало настоящей проблемой для двуногого животного. К счастью, ситуация с Энди привлекла внимание изобретателя Джина Флеминга, члена благотворительной организации, помогающей детям-инвалидам, пишет IFLScience.

Флеминг многое знал о протезах, а потому посчитал, что может помочь Энди — он привез Энди и его подругу Полли на свою ферму в Гастингсе. Увы, создать Энди новые ноги оказалось не так уж просто: Флеминг перепробовал множество вариантов, прежде чем нашел подходящий. Самый ранний прототип представлял собой скейтборд, однако секретом возрождения Энди стали детские ботиночки.

Исследователю удалось адаптировать крошечную обувь таким образом, чтобы она хорошо подходила Эни, и со временем он научился ходить. Ботиночки слишком быстро износились, а потому для Энди создали кроссовки. Гусь в ботинках — это персонаж, которого трудно игнорировать, особенно с такой историей, как у Энди, и когда новость распространилась, мир быстро влюбился в его историю.

К слову, история Энди привлекла внимание и популярного обувного бренда Nike. Представители компании связались с Флемингом, чтобы подарить Энди крутые кроссовки, предложив пожизненный запас обуви. К сожалению, эта пожизненная сделка продлилась недолго.

В 1991 году гусь Энди пропал, а затем его расчлененные останки в ботиночках были обнаружены в местном парке. Местные жители предложили вознаграждение в размере 10 000 долларов за поимку преступника. Но, в конце концов, виновник был пойман полицейскими, однако его данные так и не были обнародованы.

Несмотря на трагический конец жизни гуся Энди, его наследие живет до сих пор. За десятилетия многие животные обзавелись протезами, которые облегчили им жизнь. Например, слон, попавший в ловушку, получил новую лапу, а черепахи получили протезы на колесах.

