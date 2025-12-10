Єдиний гусак у світі, який бігав світом у черевиках: хто і навіщо створив йому взуття

Дослідники розповіли історію гусака Енді, який народився без лап, але отримав другий шанс. Винахідник створив для нього спеціальні черевички, які дозволили гусаку пересуватися.

Історія гусака Енді почалася 1987 року, коли він вилупився в Гарварді, штат Небраска, США. Гусеня з'явилося на світ із яйця без лап, що стало справжньою проблемою для двоногої тварини. На щастя, ситуація з Енді привернула увагу винахідника Джина Флемінга, члена благодійної організації, що допомагає дітям-інвалідам, пише IFLScience.

Флемінг багато знав про протези, а тому вирішив, що може допомогти Енді — він привіз Енді і його подругу Поллі на свою ферму в Гастінгсі. На жаль, створити Енді нові ноги виявилося не так вже й просто: Флемінг перепробував безліч варіантів, перш ніж знайшов відповідний. Найраніший прототип являв собою скейтборд, проте секретом відродження Енді стали дитячі черевички.

Досліднику вдалося адаптувати крихітне взуття таким чином, щоб воно добре підходило Ені, і з часом він навчився ходити. Черевички надто швидко зносилися, а тому для Енді створили кросівки. Гусак у черевиках — це персонаж, якого важко ігнорувати, особливо з такою історією, як в Енді, і коли новина поширилася, світ швидко закохався в його історію.

До слова, історія Енді привернула увагу і популярного взуттєвого бренду Nike. Представники компанії зв'язалися з Флемінгом, щоб подарувати Енді круті кросівки, запропонувавши довічний запас взуття. На жаль, ця довічна угода тривала недовго.

У 1991 році гусак Енді пропав, а потім його розчленовані рештки в черевичках були виявлені в місцевому парку. Місцеві жителі запропонували винагороду в розмірі 10 000 доларів за затримання злочинця. Але, врешті-решт, винуватця спіймали поліціянти, проте його дані так і не були оприлюднені.

Попри трагічний кінець життя гусака Енді, його спадщина живе досі. За десятиліття багато тварин отримали протезами, які полегшили їм життя. Наприклад, слон, який потрапив у пастку, отримав нову лапу, а черепахи отримали протези на колесах.

