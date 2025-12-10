Большинство людей в мире не знают, из чего делают душистый перец: кстати, это фрукт (фото)
Люди по всему миру активно используют эту специю для приготовления пищи, но мало кто знает, из чего на самом деле производят перец. Исследователи рассказали, что это за растение и где оно растет.
Перец — плод, растущий на цветущей лиане Piper nigrum, произрастающей на Малабарском побережье на юго-востоке Индии. В мягком климате этого региона он растет в виде крошечных зеленых ягод, свисающих с неприметного зеленого растения, пишет IFLScience.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Таким образом, технически перец является фруктом. По словам ботаников, фруктами считаются завязи цветкового растения, несущие семена. Они развиваются из оплодотворенного цветка и служат пузырьком, рассеивающим эти семена, позволяя растению распространяться на новые территории.
Как производят перец?
По словам исследователей, различные формы перца зависят от различных способов обработки плодов. Например:
- черный перец — собирают незрелым и зеленым, дают забродить, а затем сушат на солнце, пока он не сморщится и не приобретет коричнево-черный цвет;
- белый перец — собирают зрелые зерна и замачивают, чтобы удалить внешний слой;
- зеленый перец — собирают незрелым и консервируют, часто путем засолки, сублимационной сушки или сушки на воздухе, чтобы они сохранили свой зеленый цвет;
- розовый перец — собирают полностью созревшие плоды, консервируют в рассоле для сохранения яркого оттенка.
Эпическая история перца
По словам ученых, перец выращивается на Индийском субконтиненте тысячи лет и используется в азиатской кухне столько же времени. Впервые он был завезен в Европу после завоеваний Александра Великого в IV веке до нашей эры и с тех пор стал одной из самых популярных специй в мире.
Как и большинство других специй, перец распространился по Азии и Европе по Шелковому пути. От арабов и португальцев до голландцев и Британской империи, многие культуры пытались получить монополию на торговлю перцем и извлечь из этого финансовую выгоду.
К слову, перец порой называли "черным золотом", так как высокий спрос делал его невероятно ценным.
Что делает перец таким особенным?
Перец горошком относится к совершенно другому семейству, чем перец чили, родом из Америки и был завезен в остальной мир лишь в 16 веке в рамках Колумбова обмена.
Острый, пряный и горьковатый вкус перца во многом обусловлен химическим веществом пиперином. Это природное соединение может "активировать" рецепторы TRPV1 в организме, которые обнаруживают потенциально вредные раздражители, вызывая легкое жжение во рту.
По словам исследователей, перец горошком обладает множеством полезных свойств для здоровья благодаря его антиоксидантным, противомикробным и нейропротекторным свойствам.
Напомним, ранее мы писали о том, что людей испугало то, как на самом деле выращивают клюкву: причем здесь толпы пауков.
Ранее Фокус писал о том, почему на самом деле в жарких странах так любят острую еду: популярные теории отвергнуты.