Більшість людей у світі не знають, із чого роблять запашний перець: до речі, це фрукт (фото)

Люди по всьому світу активно використовують цю спецію для приготування їжі, але мало хто знає, з чого насправді виробляють перець. Дослідники розповіли, що це за рослина і де вона росте.

Перець — плід, що росте на квітучій ліані Piper nigrum, яка росте на Малабарському узбережжі на південному сході Індії. У м'якому кліматі цього регіону він росте у вигляді крихітних зелених ягід, що звисають із непримітної зеленої рослини, пише IFLScience.

Таким чином, технічно перець є фруктом. За словами ботаніків, фруктами вважаються зав'язі квіткової рослини, що несуть насіння. Вони розвиваються із заплідненої квітки й слугують бульбашкою, що розсіює це насіння, даючи змогу рослині поширюватися на нові території.

Як виробляють перець?

За словами дослідників, різні форми перцю залежать від різних способів обробки плодів. Наприклад:

чорний перець — збирають незрілим і зеленим, дають заграти, а потім сушать на сонці, поки він не зморщиться і не набуде коричнево-чорного кольору;

білий перець — збирають зрілі зерна і замочують, щоб видалити зовнішній шар;

зелений перець — збирають незрілим і консервують, часто шляхом засолювання, сублімаційного сушіння або сушіння на повітрі, щоб вони зберегли свій зелений колір;

рожевий перець — збирають повністю дозрілі плоди, консервують у розсолі для збереження яскравого відтінку.

Ось так виглядають горошини перцю до того, як їх подрібнять і додадуть до макаронів Фото: Shutterstock

Епічна історія перцю

За словами вчених, перець вирощують на Індійському субконтиненті тисячі років і використовують в азійській кухні стільки ж часу. Уперше його завезли в Європу після завоювань Олександра Великого в IV столітті до нашої ери та відтоді він став однією з найпопулярніших спецій у світі.

Як і більшість інших спецій, перець поширився Азією та Європою Шовковим шляхом. Від арабів і португальців до голландців і Британської імперії, багато культур намагалися отримати монополію на торгівлю перцем і отримати з цього фінансову вигоду.

До слова, перець часом називали "чорним золотом", оскільки високий попит робив його неймовірно цінним.

Що робить перець таким особливим?

Перець горошком належить до зовсім іншого сімейства, ніж перець чилі, родом з Америки, його завезли в решту світу лише в 16 столітті в рамках Колумбового обміну.

Гострий, пряний і гіркуватий смак перцю багато в чому зумовлений хімічною речовиною піперином. Ця природна сполука може "активувати" рецептори TRPV1 в організмі, які виявляють потенційно шкідливі подразники, викликаючи легке печіння в роті.

За словами дослідників, перець горошком має безліч корисних властивостей для здоров'я завдяки його антиоксидантним, протимікробним і нейропротекторним властивостям.

