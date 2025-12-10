Китай установил новый рекорд по количеству запусков ракет в космос за 1 день (видео)

Китай запустил в течение 17 часов сразу три ракеты-носителя семейства “Чанчжэн”. Две из них вывели на орбиту секретное оборудование.

Китай во вторник, 9 декабря, в течение 17 часов запустил в космос сразу три ракеты "Чанчжэн" с разной полезной нагрузкой. Таким образом был установлен новый национальный рекорд частоты запусков в космос, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Страна не только установила рекорд по количество запусков ракет-носителей в космос в течение суток, но и установила рекорд по количеству запусков в течение года. Если в 2024 году Китай отправил в космос 68 ракет, то по состоянию на 9 декабря страна осуществила уже 83 запуска. Хотя это еще не мировой, а национальный рекорд. Дело в том, что в этом году американская компания SpaceX уже осуществила 159 запусков своих ракет в космос.

Відео дня

Рекордная серия запусков началась в 00:11 по Киеву, 9 декабря, стартом ракеты-носителя "Чанчжэн-6А". Она стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая. В ходе этой миссии на орбиту была запущена новая партия интернет-спутников для группировки "Гован". Это государственная китайская система для обеспечения глобального доступа к интернету. Ее называют китайским аналогом Starlink.

Второй запуск состоялся в 5:41 по Киеву. С космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовала ракета "Чанчжэн-4B". Она вывела на орбиту секретный спутник Yaogan 47, который будет использоваться китайскими военными.

Третий запуск состоялся в 17:08 по Киеву. С космодрома Сичан на западе Китая стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-3B", которая выела на орбиту еще один секретный спутник TJSW-22.

Представители Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, которая эксплуатирует семейство ракет "Чанчжэн" зявили, что все три запуска состоялись менее, чем за сутки и таким образом был установлен новый национальный рекорд частоты запусков.

Стоит заметить, что 9 декабря произошло сразу пять запусков ракет в космос. Дело в том, что состоялись еще два запуска ракет Falcon 9 компании SpaceX. Они выели на орбиту спутники Starlink и военный спутник NROL-77 для Национального разведывательного управления США.

Как уже писал Фокус, новый экипаж китайской орбитальной станции "Тяньгун" впервые вышел в открытый космос. Астронавты смогли получить больше данных о состоянии поврежденного космического корабля.

Также Фокус писал о том, что эта звезда скоро погибнет в результате ядерного взрыва. Этот взрыв будет виден невооруженным глазом даже на дневном небе среди лучей Солнца.