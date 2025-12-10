Китай встановив новий рекорд за кількістю запусків ракет у космос за 1 день (відео)

Китай запустив протягом 17 годин одразу три ракети-носії сімейства "Чанчжен". Дві з них вивели на орбіту секретне обладнання.

Китай у вівторок, 9 грудня, протягом 17 годин запустив у космос одразу три ракети "Чанчжен" із різним корисним навантаженням. Таким чином було встановлено новий національний рекорд частоти запусків у космос, пише Space.

Країна не лише встановила рекорд за кількістю запусків ракет-носіїв у космос протягом доби, а й встановила рекорд за кількістю запусків протягом року. Якщо у 2024 році Китай відправив у космос 68 ракет, то станом на 9 грудня країна здійснила вже 83 запуски. Хоча це ще не світовий, а національний рекорд. Річ у тім, що цього року американська компанія SpaceX уже здійснила 159 запусків своїх ракет у космос.

Рекордна серія запусків почалася о 00:11 за Києвом, 9 грудня, стартом ракети-носія "Чанчжен-6А". Вона стартувала з космодрому Тайюань на півночі Китаю. Під час цієї місії на орбіту було запущено нову партію інтернет-супутників для угруповання "Гован". Це державна китайська система для забезпечення глобального доступу до інтернету. Її називають китайським аналогом Starlink.

Другий запуск відбувся о 5:41 за Києвом. З космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі стартувала ракета "Чанчжен-4B". Вона вивела на орбіту секретний супутник Yaogan 47, який використовуватимуть китайські військові.

Третій запуск відбувся о 17:08 за Києвом. З космодрому Січан на заході Китаю стартувала ракета-носій "Чанчжен-3B", яка вивела на орбіту ще один секретний супутник TJSW-22.

Представники Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, яка експлуатує сімейство ракет "Чанчжен", повідомили, що всі три запуски відбулися менш, ніж за добу, і таким чином було встановлено новий національний рекорд частоти запусків.

Варто зауважити, що 9 грудня відбулося одразу п'ять запусків ракет у космос. Річ у тім, що відбулися ще два запуски ракет Falcon 9 компанії SpaceX. Вони вивели на орбіту супутники Starlink і військовий супутник NROL-77 для Національного розвідувального управління США.

