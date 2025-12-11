Недостающий пазл нашли в образцах астероида Бенну: ученые объявили о революционном открытии (видео)

В образцах с астероида Бенну ученые обнаружили рибозу, используемую в РНК, а также впервые в истории на космическом камне была найдена глюкоза. Последняя является основным источником энергии для жизни.

На протяжении долгого времени считалось, что первая жизнь на Земле могла появиться благодаря органическим молекулам из космоса, которые были принесены на углеродистых метеоритах. Эта гипотеза недавно укрепилась благодаря обнаружению нуклеооснований, которые являются ключевыми компонентами РНК и ДНК, а также аминокислот. Эти ингредиенты жизни были найдены в нетронутых образцах с углеродистых астероидов Бенну и Рюгу.

Но для жизни также необходимы сахара, которые не были найдены на Рюгу из-за ограниченного количества образцов. Также их присутствие в других метеоритах было неоднозначным из-за воздействия земной среды.

Исследование астероида Бенну

“В данной работе мы анализируем экстракт из образца астероида (101955) Бенну, собранного космическим аппаратом OSIRIS-REx, и идентифицируем несколько биологически важных сахаров, включая рибозу (сахар РНК) и глюкозу (субстрат метаболизма)”, - пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Найденные сахара дополняют перечень компонентов, которые играют ключевое значение для зарождения жизни. Ученые считают, что присутствие этих компонентов в образцах связано с раствором формальдегида.

“Учитывая, что Бенну содержит формальдегид и происходит от древнего родительского астероида, подвергшегося длительным изменениям под воздействием водных растворов, мы предполагаем, что обнаруженные сахара образовались в родительском астероиде из рассолов, содержащих формальдегид. Это указывает на то, что материал со всеми тремя компонентами, необходимыми для жизни, мог быть рассеян на доисторическую Землю и другие внутренние планеты”, - подчеркивают исследователи.

Рибоза и 2-дезоксирибоза (моносахарид) являются ключевыми сахарными компонентами нуклеиновых кислот в земной биологии (ДНК и РНК). Они записывают генетическую информацию и транслируют ее в белки, которые являются основными катализаторами большинства биологических реакций.

Обнаруженная рибоза считается особенно важной молекулой для зарождения жизни, так как появление РНК сыграло решающую роль в ранней эволюции жизни.

Также отмечается, что глюкоза – молекула сахара является незаменимым сточником энергии.

“Происхождение и распределение этих сахаров во внеземных материалах были крайне важными, чтобы ответить на такие вопросы, как наличие внеземной жизни, а также вклад внеземных метеоритов в органический состав ранней Земли”, - подытожили ученые.

Напомним, опасный астероид Бенну содержит вещества старше Солнечной системы. Ученые выяснили, что потенциально опасный для Земли астероид Бенну содержит пыль из межзвездного пространства. Также астрономы выяснили, каким было прошлое этого космического камня.