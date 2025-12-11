Загублений пазл знайшли у зразках астероїда Бенну: вчені оголосили про революційне відкриття (відео)

У зразках з астероїда Бену вчені виявили рибозу, яка використовується в РНК, а також уперше в історії на космічному камені було знайдено глюкозу. Остання є основним джерелом енергії для життя.

Протягом тривалого часу вважалося, що перше життя на Землі могло з'явитися завдяки органічним молекулам із космосу, які були принесені на вуглецевих метеоритах. Ця гіпотеза нещодавно зміцнилася завдяки виявленню нуклеооснов, які є ключовими компонентами РНК і ДНК, а також амінокислот. Ці інгредієнти життя були знайдені в недоторканих зразках з вуглецевих астероїдів Бенну і Рюгу.

Але для життя також необхідні цукри, які не були знайдені на Рюгу через обмежену кількість зразків. Також їхня присутність в інших метеоритах була неоднозначною через вплив земного середовища.

Дослідження астероїда Бенну

"У цій роботі ми аналізуємо екстракт зі зразка астероїда (101955) Бенну, зібраного космічним апаратом OSIRIS-REx, та ідентифікуємо кілька біологічно важливих цукрів, зокрема рибозу (цукор РНК) і глюкозу (субстрат метаболізму)", — пишуть автори дослідження, опублікованого в журналі Nature.

Знайдені цукри доповнюють перелік компонентів, які відіграють ключове значення для зародження життя. Вчені вважають, що присутність цих компонентів у зразках пов'язана з розчином формальдегіду.

"З огляду на те, що Бенну містить формальдегід і походить від стародавнього батьківського астероїда, який зазнав тривалих змін під впливом водних розчинів, ми припускаємо, що виявлені цукри утворилися в батьківському астероїді з розсолів, що містять формальдегід. Це вказує на те, що матеріал з усіма трьома компонентами, необхідними для життя, міг бути розсіяний на доісторичну Землю та інші внутрішні планети", — підкреслюють дослідники.

Рибоза і 2-дезоксирибоза (моносахарид) є ключовими цукровими компонентами нуклеїнових кислот у земній біології (ДНК і РНК). Вони записують генетичну інформацію і транслюють її в білки, які є основними каталізаторами більшості біологічних реакцій.

Виявлена рибоза вважається особливо важливою молекулою для зародження життя, оскільки поява РНК відіграла вирішальну роль у ранній еволюції життя.

Також наголошується, що глюкоза — молекула цукру — є незамінним джерелом енергії.

"Походження і розподіл цих цукрів у позаземних матеріалах були вкрай важливими, щоб відповісти на такі питання, як наявність позаземного життя, а також внесок позаземних метеоритів в органічний склад ранньої Землі", — підсумували вчені.

Нагадаємо, небезпечний астероїд Бенну містить речовини, старші за Сонячну систему. Учені з'ясували, що потенційно небезпечний для Землі астероїд Бенну містить пил із міжзоряного простору. Також астрономи з'ясували, яким було минуле цього космічного каменю.