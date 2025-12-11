Самая странная дружба в мире: как в подводной пещере уживаются грозный хищник и жертва (видео)

Исследователи запечатлели на камеру любопытное взаимодействие — несмотря на обычные взаимоотношения хищник-жертва, порой в одних и тех же пещерах на самом деле можно встретить как морских угрей, так и омаров. В других условиях угри на самом деле охотятся на омаров.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для множества видов — увы, они не всегда дружелюбны. Например, известно, что омары, как правило, являются добычей для морских угрей, однако ученые обнаружили, что их на самом деле можно встретить в одних и тех же подводных пещерах, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На видео видно, что несмотря на обычные взаимоотношения хищник-жертва, порой омары и морские угри уживаются в одних и тех же подводных пещерах. Можно предположить, что виды странным образом "дружат", однако ученые полагают, что не все так просто.

Відео дня

Одна из теорий заключается в том, что омары получают выгоду от пищевых отходов морского угря, в то время как морской угорь создает у омара ложное чувство безопасности. На самом же деле морской угорь терпеливо ждет следующей линьки, чтобы съесть омара.

Любопытно, что нечто подобное наблюдали и люди, у у которых в качестве питомцев живут красноухие черепахи. Пользователи отмечают, что их питомцы выбирали одну золотую рыбку из нескольких, жили вместе около 10-12 дней, а затем просто разрывали. При этом некоторые черепахи просто убивали рыбок, не пытаясь их съесть.

Отметим, что морские угри — крупные, змеевидные хищные рыбы семейства угревых, без чешуи, покрытые слизью. Они отличаются широкой пастью с рядами острых зубов и способны достигать 3 метров в длину. Как правило, их окрас варьируется от темно-серого до коричневого с более светлым брюхом, обитает в морях, охотясь ночью и зарываясь днем в ил.

В то же время омары — крупные морские десятиногие ракообразные с мощным панцирем и большими клешнями. Омары также считаются популярным деликатес с нежным сладковатым мясом, богатым белком и минералами, обитающее в холодных водах Атлантики. По словам исследователей, омары питаются моллюсками и червяками, а во время варки их панцирь становится ярко-красным.

Напомним, ране мы писали о том, что в океане скрывается хищник с пастью, в разы больше, чем тело: прячется на глубине до 5 км.

Ранее Фокус писал о том, что морских гадов размером с человека обнаружили в 5000 км от их дома.