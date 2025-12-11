Найдивніша дружба у світі: як у підводній печері уживаються грізний хижак і жертва (відео)

Дослідники відобразили на камеру цікаву взаємодію — попри звичайні взаємини хижак-жертва, часом в одних і тих самих печерах насправді можна зустріти як морських вугрів, так і омарів. В інших умовах вугри насправді полюють на омарів.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для безлічі видів — на жаль, вони не завжди доброзичливі. Наприклад, відомо, що омари, як правило, є здобиччю для морських вугрів, проте вчені виявили, що їх насправді можна зустріти в одних і тих самих підводних печерах, пише Фокус.

На відео видно, що попри звичайні взаємовідносини хижак-жертва, часом омари та морські вугри уживаються в одних і тих самих підводних печерах. Можна припустити, що види дивним чином "дружать", проте вчені вважають, що не все так просто.

Одна з теорій полягає в тому, що омари отримують вигоду від харчових відходів морського вугра, тоді як морський вугор створює в омара помилкове відчуття безпеки. Насправді ж морський вугор терпляче чекає наступного линяння, щоб з'їсти омара.

Цікаво, що щось подібне спостерігали та люди, у яких в якості улюбленців живуть червоновухі черепахи. Користувачі зазначають, що їхні улюбленці обирали одну золоту рибку з кількох, жили разом близько 10-12 днів, а потім просто розривали. При цьому деякі черепахи просто вбивали рибок, не намагаючись їх з'їсти.

Зазначимо, що морські вугри — великі, змієподібні хижі риби сімейства вугрових, без луски, вкриті слизом. Вони вирізняються широкою пащею з рядами гострих зубів і здатні досягати 3 метрів у довжину. Зазвичай їхнє забарвлення варіюється від темно-сірого до коричневого зі світлішим черевом, мешкає в морях, полюючи вночі та зариваючись вдень у мул.

Водночас омари — великі морські десятиногі ракоподібні з потужним панциром і великими клешнями. Омари також вважаються популярним делікатесом із ніжним солодкуватим м'ясом, багатим на білок і мінерали, що мешкає в холодних водах Атлантики. За словами дослідників, омари харчуються молюсками та черв'яками, а під час варіння їх панцир стає яскраво-червоним.

