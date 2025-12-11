Демогоргон из "Очень странных дел" существует: его выбросило на берег в Шотландии (фото)

Отдыхающие на шотландском пляже были ошеломлены, обнаружив на побережье останки редкого «семирукого» осьминога, выброшенного на берег. Морские биологи подтвердили вид.

Останки редкого "семирукого" осьминога обнаружили на побережье Шотландии. Позже доктор Стив О’Ши, морской биолог, эколог и мировой эксперт по головоногим моллюскам, помог подтвердить вид. Идентификация была согласована исследователями из Калифорнии, Новой Зеландии и Музея естественной истории Лондона, пишет Daily Mail.

Отдыхающие заметили схожесть существа, обнаруженного на пляже, с Демогоргоном из сериала "Очень странные дела". На самом же деле осьминог известен как септопус и был обнаружен в виде фрагментов вдоль устья реки Итан недалеко от национального природного заповедника Форви.

Эксперты полагают, что несчастный септопус мог подвергнуться нападению голодных китов, прежде чем его останки выбросило на берег Фото: SWNS

По словам морского биолога, доктора Лорен Смит, впечатляющие размеры существа — одни только щупальцы длиной около 50 сантиметров — указывают на то, что фрагменты принадлежат самке. Впрочем, по словам ученых, куда большей загадкой является то, как именно самка "семирукого" осьминога оказалась на побережье.

Предполагается, что редкий осьминог, вероятно, мог быть атакован голодными китами, прежде чем его останки выбросило на берег. Еще одна теория предполагает, что осьминог был пойман траллом, а затем выбросили обратно. Впрочем, ученые не исключают, что осьминог каким-то образом оказался на мелководье, дезориентировался и стал жертвой хищника.

Исследователи собрали образцы осьминога и отправили их в различные лаборатории и музеи. Получить образцы этого вида для работы очень сложно, поэтому все очень взволнованы. По словам доктора Смит, на побережье были обнаружены клюв и три щупальца — все эти фрагменты принадлежат одной особи.

Остатки гигантского глубоководного желеобразного осьминога (также известного как осьминог-капля) выбросило на берег в Ньюберге, Абердиншир Фото: SWNS

Фотографии и измерения, сделанные на месте происшествия, быстро исключили любой из видов прибрежных осьминогов Шотландии. Изначально предполагалось, что останки могут принадлежать гигантскому кальмару (Architeuthis dux) — виду, несколько раз упоминавшемуся в исторических записях в Абердиншире, в том числе в Ньюберге в 1998 году. Однако отсутствие характерных "зубастых" присосок, наблюдаемых у них, указывало об обратном.

Позже ученые подтвердили, что останки принадлежат виду Haliphron atlanticus, официально идентифицированному в 19 веке, также известный как осьминог-капля или септопус. Известно, что представители этого вида обычно обитают в тропических и умеренных водах по всему миру, от Азорских островов к западу от Португалии, залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон и Чатем-Райз в Новой Зеландии.

После обращения к специалистам по головоногим моллюскам по всему миру и распространения изображений в социальных сетях, идентификация была подтверждена как Haliphron atlanticus Фото: SWNS

Септомусы обычно обитают на глубине более 500 метров. Самцы отличаются довольно миниатюрными размерами — около 21 сантиметра, тогда как самки могут достигать в длину около 4 метров. Несмотря на свое название, "семирукий" осьминог на самом деле имеет восемь щупалец, как и другие осьминоги. Однако есть причина, по которой их прозвали семирукими: как это типично для осьминогов, у самцов Haliphron atlanticus есть специально видоизмененная щупальца для переноса спермы во время спаривания. Но этот вид обычно держит эту щупальцу спрятанной в мешочке под правым глазом, создавая впечатление всего семи щупалец.

