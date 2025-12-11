Демогоргон із "Дивних див" існує: його викинуло на берег у Шотландії (фото)

Відпочивальники на шотландському пляжі були приголомшені, виявивши на узбережжі останки рідкісного "семирукого" восьминога, викинутого на берег. Морські біологи підтвердили вид.

Останки рідкісного "семирукого" восьминога виявили на узбережжі Шотландії. Пізніше доктор Стів О'Ши, морський біолог, еколог і світовий експерт із головоногих молюсків, допоміг підтвердити вид. Ідентифікація була узгоджена дослідниками з Каліфорнії, Нової Зеландії та Музею природної історії Лондона, пише Daily Mail.

Відпочивальники помітили схожість істоти, виявленої на пляжі, з Демогоргоном із серіалу "Дивні див". Насправді ж восьминіг відомий як септопус і був виявлений у вигляді фрагментів уздовж гирла річки Ітан недалеко від національного природного заповідника Форві.

Експерти вважають, що нещасний септопус міг зазнати нападу голодних китів, перш ніж його останки викинуло на берег Фото: SWNS

За словами морського біолога, доктора Лорен Сміт, дивовижні розміри істоти — одні тільки щупальця завдовжки близько 50 сантиметрів — вказують на те, що фрагменти належать самці. Утім, за словами вчених, куди більшою загадкою є те, як саме самка "семирукого" восьминога опинилася на узбережжі.

Передбачається, що рідкісний восьминіг, ймовірно, міг бути атакований голодними китами, перш ніж його останки викинуло на берег. Ще одна теорія припускає, що восьминога спіймали тралом, а потім викинули назад. Утім, учені не виключають, що восьминіг якимось чином опинився на мілководді, дезорієнтувався і став жертвою хижака.

Дослідники зібрали зразки восьминога і відправили їх до різних лабораторій та музеїв. Отримати зразки цього виду для роботи дуже складно, тому всі дуже схвильовані. За словами доктора Сміт, на узбережжі було виявлено дзьоб і три щупальця — всі ці фрагменти належать одній особині.

Залишки гігантського глибоководного желеподібного восьминога (також відомого як восьминіг-крапля) викинуло на берег у Ньюберзі, Абердиншир Фото: SWNS

Фотографії та вимірювання, зроблені на місці події, швидко виключили будь-який із видів прибережних восьминогів Шотландії. Спочатку припускали, що останки можуть належати гігантському кальмару (Architeuthis dux) — виду, який кілька разів згадували в історичних записах в Абердинширі, в тому числі в Ньюберзі в 1998 році. Однак відсутність характерних "зубастих" присосок, спостережуваних у них, вказувала на протилежне.

Пізніше вчені підтвердили, що останки належать виду Haliphron atlanticus, офіційно ідентифікованому в 19 столітті, також відомий як восьминіг-крапля або септопус. Відомо, що представники цього виду зазвичай мешкають у тропічних і помірних водах по всьому світу, від Азорських островів на захід від Португалії, затоки П'юджет-Саунд у штаті Вашингтон і Чатем-Райз у Новій Зеландії.

Після звернення до фахівців з головоногих молюсків по всьому світу і поширення зображень у соціальних мережах, ідентифікацію було підтверджено як Haliphron atlanticus. Фото: SWNS

Септомуси зазвичай мешкають на глибині понад 500 метрів. Самці вирізняються доволі мініатюрними розмірами — близько 21 сантиметра, тоді як самки можуть сягати в довжину близько 4 метрів. Попри свою назву, "семирукий" восьминіг насправді має вісім щупалець, як і інші восьминоги. Однак є причина, через яку їх прозвали семирукими: як це типово для восьминогів, самці Haliphron atlanticus мають спеціально видозмінену щупальця для перенесення сперми під час спарювання. Але цей вид зазвичай тримає цю щупальцю захованою в мішечку під правим оком, створюючи враження всього семи щупалець.

