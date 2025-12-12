Впервые в истории косатки и дельфины охотились сообща: у лососей не было шанса (видео)

Исследователи рассказали о первом задокументированном случае совместной охоты между косатками и дельфинами, зафиксированном в водах Британской Колумбии. Невероятные кадры показывают, как два вида делят остатки рыбы после добычи.

Видео было заснято у побережья Канады и стало первым в истории задокументированным случаем совместной охоты косаток и дельфинов. На удивительных кадрах видно, как два вида взаимодействуют для поимки лосося и у ученых есть несколько теорий относительно того, почему они объединили усилия, пишет IFLScience.

Речь идет о группе северных косаток (Orcinus orca), которые делят свои охотничьи угодья с тихоокеанскими белобокими дельфинами (Lagenorhynchus obliquidens). Оба вида конкурируют за одни и те же ресурсы, но все же их регулярно видят плавающими в нескольких метрах друг от друга во время охоты вдоль побережья Британской Колумбии.

Как правило, когда два вида хищников делят территорию, следует ожидать каких-то признаков конфликтов, однако ранее никто никогда не видел, чтобы косатки и дельфины дрались за еду или избегали друг друга. Это подтолкнуло ученых к мысли, что виды, вероятно, действуют сообща.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы отследить перемещение девяти северных косаток, наблюдая за возможными взаимодействиями с тихоокеанскими белобокими дельфинами. Мониторинг был проведен в 2020 году у побережья острова Ванкувер, а также включал сбор данных о перемещении и акустических характеристиках. Кроме того, ученые использовали аэрофотосъемку и подводные видеоматериалы.

В общей сложности удалось запечатлеть 25 случаев взаимодействия, когда косатки натыкались на дельфинов и меняли направление, чтобы следовать за ними. Далее они вместе отправлялись на поиски пищи.

Ученые считают, что косатки получают выгоду от более спокойного подхода дельфинов к поиску чавычи (Oncorhynchus tshawytscha). В то же время дельфины, вероятно, позволяют косаткам следовать за собой, так как эти лососи слишком крупные, чтобы они могли съесть их целиком — косатки очень хорошо умеют разрывать добычу на кусочки.

Кроме того, считается, что косатки служат своего рода защитой для дельфинов, которые в противном случае могли подвергаться нападениям со стороны других косаток, заплывающих в этот район. По словам ученых, их выводы подтверждаются четырьмя зафиксированными случаями, когда косатки делились расчлененными лососями между членами своей стаи в присутствии дельфинов. Был также один случай, когда дельфины были замечены за тем, как они подбирали остатки лосося, оставшиеся после косаток, что известно как разделение добычи.

Данные указывают на то, что межвидовое сотрудничество во время охоты дает экологические преимущества обоим видам, особенно во время сезонных миграций чавычи, когда добыча более сконцентрирована, но и более уклончива.

Отметим, что совместная охота не является чем-то необычным среди животных одного вида, но авторы считают, что это первый задокументированный случай кооперативной охоты между косатками и дельфинами.

