Уперше в історії косатки і дельфіни полювали спільно: у лососів не було шансу (відео)

Дослідники розповіли про перший задокументований випадок спільного полювання між косатками та дельфінами, зафіксований у водах Британської Колумбії. Неймовірні кадри показують, як два види ділять залишки риби після здобичі.

Відео було знято біля узбережжя Канади й стало першим в історії задокументованим випадком спільного полювання косаток і дельфінів. На дивовижних кадрах видно, як два види взаємодіють для упіймання лосося, і в учених є кілька теорій щодо того, чому вони об'єднали зусилля, пише IFLScience.

Йдеться про групу північних косаток (Orcinus orca), які ділять свої мисливські угіддя з тихоокеанськими білобокими дельфінами (Lagenorhynchus obliquidens). Обидва види конкурують за одні й ті самі ресурси, але все ж їх регулярно бачать плаваючими за кілька метрів один від одного під час полювання вздовж узбережжя Британської Колумбії.

Зазвичай, коли два види хижаків ділять територію, слід очікувати якихось ознак конфліктів, проте раніше ніхто ніколи не бачив, щоб косатки та дельфіни билися за їжу або уникали одне одного. Це підштовхнуло вчених до думки, що види, ймовірно, діють спільно.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб відстежити переміщення дев'яти північних косаток, спостерігаючи за можливими взаємодіями з тихоокеанськими білобокими дельфінами. Моніторинг був проведений у 2020 році біля узбережжя острова Ванкувер, а також включав збір даних про переміщення та акустичні характеристики. Крім того, вчені використовували аерофотозйомку і підводні відеоматеріали.

Загалом вдалося зафіксувати 25 випадків взаємодії, коли косатки натикалися на дельфінів і змінювали напрямок, щоб слідувати за ними. Далі вони разом вирушали на пошуки їжі.

Вчені вважають, що косатки отримують вигоду від більш спокійного підходу дельфінів до пошуку чавичі (Oncorhynchus tshawytscha). Водночас дельфіни, ймовірно, дозволяють косаткам слідувати за собою, оскільки ці лососі занадто великі, щоб вони могли з'їсти їх цілком — косатки дуже добре вміють розривати здобич на шматочки.

Крім того, вважається, що косатки слугують своєрідним захистом для дельфінів, які в іншому разі могли зазнавати нападів з боку інших косаток, які запливають у цей район. За словами вчених, їхні висновки підтверджуються чотирма зафіксованими випадками, коли косатки ділилися розчленованими лососями між членами своєї зграї в присутності дельфінів. Був також один випадок, коли дельфіни були помічені за тим, як вони підбирали залишки лосося, що залишилися після косаток, що відоме як поділ здобичі.

Дані вказують на те, що міжвидова співпраця під час полювання дає екологічні переваги обом видам, особливо під час сезонних міграцій чавичі, коли здобич більш сконцентрована, але й більш ухильна.

Зазначимо, що спільне полювання не є чимось незвичайним серед тварин одного виду, але автори вважають, що це перший задокументований випадок кооперативного полювання між косатками та дельфінами.

