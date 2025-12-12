Самая древняя пиявка на Земле не имела ничего общего с современными кровососами: какой она была (фото)

Ученые обнаружили окаменелость возрастом 430 миллионов лет, которая отодвинула происхождение пиявок более чем на 200 миллионов лет. Оказалось, изначально эти древние существа были морскими хищниками, а вовсе не кровососами.

Древняя окаменелость возрастом 430 миллионов лет была обнаружена в биоте Уокеша в Висконсине. Ученые отмечают, что окаменелость сохранила свою хвостовую присоску, однако у нее отсутствовала передняя присоска, используемая современными пиявками для прокалывания кожи. Это указывает на то, что ранние пиявки проглатывали мелких морских животных целиком или пили их жидкости, пишет SciTechDaily.

Ранние пиявки были долгожителями

По словам палеонтолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Карма Нанглу, анализ окаменелости показал, что пиявки возникли значительно раньше, чем считали ученые — окаменелость продлевает их историю как минимум на 200 миллионов лет. Данные также указывают на то, что самые ранние представители этой группы, вероятно, питались мелкими морскими организмами, а вовсе не кровью.

Более того, ученые отмечают, что эта древняя окаменелость — единственная окаменелость тела, найденная учеными из всей этой группы.

Анатомия древней пиявки

Авторы отмечают, что окаменелость, возраст которой составляет около 430 миллионов лет, сохранила большую хвостовую присоску, характерную для современных пиявок, а также сегментированное тело каплевидной формы. Однако ученые обнаружили, что у древних пиявок отсутствовала одна особенность, характерная для многих, живущих сегодня видов: передняя присоска, используемая для прокалывания кожи и забора крови.

Отсутствие этой передней присоски в сочетании с данными о том, что животное обитало в морской среде, указывает на совершенно иной образ жизни ранних представителей Hirudinida. Предполагается, что животные не высасывали кровь у позвоночных, а охотились на мягкотелых существ в океане и питались их внутренними жидкостями.

Современные пиявки

Сегодня пиявки обитают в пресноводных, морских и наземных средах и демонстрируют широкий спектр стратегий питания, включая:

поедание падали;

хищное поведение;

паразитическое кровососание.

Проследить самую раннюю историю было сложно, поскольку организмы без твердых частей почти никогда не окаменевают.

