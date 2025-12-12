Найдавніша п'явка на Землі не мала нічого спільного із сучасними кровопивцями: якою вона була (фото)

Вчені виявили скам'янілість віком 430 мільйонів років, яка відсунула походження п'явок більш ніж на 200 мільйонів років. Виявилося, спочатку ці стародавні істоти були морськими хижаками, а зовсім не кровопивецями.

Стародавню скам'янілість віком 430 мільйонів років було виявлено в біотеці Вокеша у Вісконсині. Вчені відзначають, що скам'янілість зберегла свою хвостову присоску, однак у неї була відсутня передня присоска, яка використовується сучасними п'явками для проколювання шкіри. Це вказує на те, що ранні п'явки проковтували дрібних морських тварин цілком або пили їхні рідини, пише SciTechDaily.

Ранні п'явки були довгожителями

За словами палеонтолога з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Карма Нанглу, аналіз скам'янілості показав, що п'явки виникли значно раніше, ніж вважали вчені, — скам'янілість подовжує їхню історію щонайменше на 200 мільйонів років. Дані також вказують на те, що найбільш ранні представники цієї групи, ймовірно, харчувалися дрібними морськими організмами, а зовсім не кров'ю.

Ба більше, вчені зазначають, що ця стародавня скам'янілість — єдина скам'янілість тіла, знайдена вченими з усієї цієї групи.

Анатомія стародавньої п'явки

Автори зазначають, що скам'янілість, вік якої становить близько 430 мільйонів років, зберегла велику хвостову присоску, характерну для сучасних п'явок, а також сегментоване тіло краплеподібної форми. Однак учені виявили, що у стародавніх п'явок була відсутня одна особливість, характерна для багатьох видів, які живуть сьогодні: передня присоска, яка використовується для проколювання шкіри та забору крові.

Відсутність цієї передньої присоски в поєднанні з даними про те, що тварина жила в морському середовищі, вказує на зовсім інший спосіб життя ранніх представників Hirudinida. Передбачається, що тварини не висмоктували кров у хребетних, а полювали на м'якотілих істот в океані й харчувалися їхніми внутрішніми рідинами.

Сучасні п'явки

Сьогодні п'явки мешкають у прісноводних, морських і наземних середовищах і демонструють широкий спектр стратегій харчування, включно з ними:

поїдання падали;

хижа поведінка;

паразитичне кровосмоктання.

Простежити найбільш ранню історію було складно, оскільки організми без твердих частин майже ніколи не скам'янівають.

