Самое древнее дерево на Земле прожило 4900 лет: затем ученый срубил его (видео)

Дерево Прометей, возраст которого составлял 4900 лет, когда-то было самым старым в мире. В 1964 году ученый срубил его.

Летом 1964 года несчастный аспирант Дональд Карри стал виновником гибели Прометея — сосны остистой, росшей на территории нынешнего Национального парка Грейт-Бейсин в Неваде, возраст которой составлял 4900 лет. Это делало сосну Прометей самым древним деревом на планете, пишет IFLScience.

Сосны осистые — одни из самых выносливых деревьев на планете. Они медленно растет, имеют плотную древесину, устойчивую к воздействию погоды, насекомых и грибков, а также обладают искривленной формой. Один из видов, в частности, сосна длинношистая (Pinus longaeva) Большого Бассейна, способна жить тысячи лет.

До поступления в аспирантуру Дональд Карри никогда не слышал о соснах длинношистая, однако заинтересовался ими после того, как его мать показала ему статью Эдмунда Шульмана, опубликованную в журнале National Geographic. Отметим, что Шульман прославился тем, что взял образцы сосны длинношистой "Мафусаил" — возможно, самого древнего из известных неклонированных деревьев в мире.

Будучи географом Карри предположил, что эти выносливые деревья могут быть полезны для исследований по датировке ледниковых образований, обнаруженных у подножия пика Уилер в Большом Бассейне, где проходили полевые работы. Дело в том, что годовые кольца деревьев могут служить летописью климата того времени, что, в свою очередь, может предоставить информацию о деятельности ледников в тот период. Когда речь идет о древних деревьях, таких как сосны длинношистая, содержащаяся в них информация может охватывать очень длительный период времени.

Для изучения годичных колец ученые используют бур для извлечения из ствола цилиндра древесины размером примерно с карандаш, известного как керн. В ходе своего исследования Карри получил разрешение от Лесной службы США на проведение такой процедуры на группе сосен остистых, растущих под пиком Уилер, включая дерево, известное местным альпинистам как Прометей.

Позже Карри столкнулся с проблемой. В документальном фильме 2001 года он заявил, что отбор проб обычным методом оказался особенно сложным. Поэтому, получив дополнительное разрешение, дерево Прометей было срублено учеными. Далее из срубленного дерева был изъят поперечный срез толщиной 30 сантиметров.

Карри уже подозревал, что Прометей — древнее дерево, однако лишь, пересчитав годичные кольца, ученый понял, что только что произошло. Результаты указывали на то, что Прометею, вероятно, более 4900 лет, что делало его самым древним деревом в мире.

Сейчас от Прометея на его первоначальном месте остался только пень, который выглядит довольно невзрачно среди окружающих камней похожего цвета. Однако, если заглянуть в Центр для посетителей Большого Бассейна, можно увидеть фрагмент дерева, на котором можно пересчитать его годичные кольца.

