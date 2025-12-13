Найдавніше дерево на Землі прожило 4900 років: потім учений зрубав його (відео)

Дерево Прометей, вік якого становив 4900 років, колись було найстарішим у світі. У 1964 році вчений зрубав його.

Влітку 1964 року нещасний аспірант Дональд Каррі став винуватцем загибелі Прометея — сосни остистої, що росла на території нинішнього Національного парку Грейт-Бейсін у Неваді, вік якої становив 4900 років. Це робило сосну Прометей найдавнішим деревом на планеті, пише IFLScience.

Сосни осисті — одні з найвитриваліших дерев на планеті. Вони повільно ростуть, мають щільну деревину, стійку до впливу погоди, комах і грибків, а також мають викривлену форму. Один із видів, зокрема, сосна довгошиста (Pinus longaeva) Великого Басейну, здатна жити тисячі років.

До вступу в аспірантуру Дональд Каррі ніколи не чув про сосни довгошисті, проте зацікавився ними після того, як його мати показала йому статтю Едмунда Шульмана, опубліковану в журналі National Geographic. Зазначимо, що Шульман прославився тим, що взяв зразки сосни довгошистої "Мафусаїл" — можливо, найдавнішого з відомих неклонованих дерев у світі.

Бувши географом, Каррі припустив, що ці витривалі дерева можуть бути корисними для досліджень з датування льодовикових утворень, виявлених біля підніжжя піка Вілер у Великому Басейні, де проходили польові роботи. Річ у тім, що річні кільця дерев можуть слугувати літописом клімату того часу, що, своєю чергою, може надати інформацію про діяльність льодовиків у той період. Коли йдеться про стародавні дерева, такі як сосни довгошиста, інформація, що міститься в них, може охоплювати дуже тривалий проміжок часу.

Для вивчення річних кілець вчені використовують бур для вилучення зі стовбура циліндра деревини розміром приблизно з олівець, відомого як керн. Під час свого дослідження Каррі отримав дозвіл від Лісової служби США на проведення такої процедури на групі сосен остистих, які ростуть під піком Вілер, включно з деревом, відомим місцевим альпіністам як Прометей.

Пізніше Каррі зіткнувся з проблемою. У документальному фільмі 2001 року він заявив, що відбір проб звичайним методом виявився особливо складним. Тому, отримавши додатковий дозвіл, дерево Прометей вчені зрубали. Далі зі зрубаного дерева було вилучено поперечний зріз завтовшки 30 сантиметрів.

Каррі вже підозрював, що Прометей — стародавнє дерево, однак лише, перерахувавши річні кільця, вчений зрозумів, що щойно сталося. Результати вказували на те, що Прометею, ймовірно, понад 4900 років, що робило його найдавнішим деревом у світі.

Нині від Прометея на його первісному місці залишився лише пень, який має доволі непоказний вигляд серед навколишніх каменів схожого кольору. Однак, якщо зазирнути до Центру для відвідувачів Великого Басейну, можна побачити фрагмент дерева, на якому можна перерахувати його річні кільця.

