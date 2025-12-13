Гигантский ленточный червь оказался самым старым в мире: сколько лет рекордсмену (фото)

Биолог Джон Аллен является счастливым обладателем самого старого в мире ленточного червя. Любопытно, что он также является и самым длинным из когда-либо зарегистрированных.

Невероятно длинный ленточный червь, взятый под опеку биологом Джоном Алленом, получил имя Базеодискус Старейший. Более того, новый анализ показал, что ему минимум 26 лет, а скорее всего — около 30, что делает его и самым старым, пишет Science Alert.

По словам ученых, в полностью вытянутом состоянии Базеодискус, или сокращенно "Б", имеет длину около одного метра. Однако его возраст оказалось сложно определить. Известно, что морские беспозвоночные — одни из самых долгоживущих животных на Земле, а глубоководные трубчатые черви, как известно, могут жить до 300 лет.

Ленточные черви, в свою очередь — особенно распространенные морские беспозвоночные, однако нам все еще мало известно о продолжительности их жизни. По словам биолога Джона Аллена, результаты анализа показали, что Б — самое старое зарегистрированное существо в типе Немертей. По сути, единственным другим претендентом на это звание, которого смогли отыскать ученые в литературе, является ленточный червь возрастом всего три года.

Это открытие заполняет существенный пробел в знаниях, увеличивая известную продолжительность их жизни на порядок, а также меняет наше понимание целой крупной группы морских хищников.

Известно, что Базеодискус живут у Аллена в аквариуме с большим количеством ила. Биолог заполучил своего "питомца" из биологического факультета Университета Северной Каролины после того, как ремонтные работы нарушили его среду обитания.

Ленточный червь Базеодискус Фото: Stephen Salpukas

Точная дата рождения морского беспозвоночного неизвестна, однако ученые утверждают, что он был впервые обнаружен на островах Сан-Хуан уже во взрослом возрасте в конце 1990-х годов. В 2024 году бывший студент биолога убедил ученого провести генетическое тестирование червя. Результаты показали, что он принадлежит к виду Baseodiscus punnetti, и это всего лишь вторая особь этого вида, для которой был создан генетический штрихкод.

Отметим, что ленточные черви, подобные этому, невероятно длинные. Например, в 1864 году на шотландском пляже была обнаружена особь, длина которого, как предполагают записи, была вдвое больше длины синего кита.

