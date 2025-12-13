Гигантский ленточный червь оказался самым старым в мире: сколько лет рекордсмену (фото)
Биолог Джон Аллен является счастливым обладателем самого старого в мире ленточного червя. Любопытно, что он также является и самым длинным из когда-либо зарегистрированных.
Невероятно длинный ленточный червь, взятый под опеку биологом Джоном Алленом, получил имя Базеодискус Старейший. Более того, новый анализ показал, что ему минимум 26 лет, а скорее всего — около 30, что делает его и самым старым, пишет Science Alert.
По словам ученых, в полностью вытянутом состоянии Базеодискус, или сокращенно "Б", имеет длину около одного метра. Однако его возраст оказалось сложно определить. Известно, что морские беспозвоночные — одни из самых долгоживущих животных на Земле, а глубоководные трубчатые черви, как известно, могут жить до 300 лет.
Ленточные черви, в свою очередь — особенно распространенные морские беспозвоночные, однако нам все еще мало известно о продолжительности их жизни. По словам биолога Джона Аллена, результаты анализа показали, что Б — самое старое зарегистрированное существо в типе Немертей. По сути, единственным другим претендентом на это звание, которого смогли отыскать ученые в литературе, является ленточный червь возрастом всего три года.
Это открытие заполняет существенный пробел в знаниях, увеличивая известную продолжительность их жизни на порядок, а также меняет наше понимание целой крупной группы морских хищников.
Известно, что Базеодискус живут у Аллена в аквариуме с большим количеством ила. Биолог заполучил своего "питомца" из биологического факультета Университета Северной Каролины после того, как ремонтные работы нарушили его среду обитания.
Точная дата рождения морского беспозвоночного неизвестна, однако ученые утверждают, что он был впервые обнаружен на островах Сан-Хуан уже во взрослом возрасте в конце 1990-х годов. В 2024 году бывший студент биолога убедил ученого провести генетическое тестирование червя. Результаты показали, что он принадлежит к виду Baseodiscus punnetti, и это всего лишь вторая особь этого вида, для которой был создан генетический штрихкод.
Отметим, что ленточные черви, подобные этому, невероятно длинные. Например, в 1864 году на шотландском пляже была обнаружена особь, длина которого, как предполагают записи, была вдвое больше длины синего кита.
