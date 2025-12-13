Гігантський стрічковий черв'як виявився найстарішим у світі: скільки років рекордсмену (фото)

Біолог Джон Аллен є щасливим володарем найстарішого у світі стрічкового черв'яка. Цікаво, що він також є і найдовшим із коли-небудь зареєстрованих.

Неймовірно довгий стрічковий черв'як, узятий під опіку біологом Джоном Алленом, отримав ім'я Базеодискус Найстарший. Ба більше, новий аналіз показав, що йому щонайменше 26 років, а найімовірніше — близько 30, що робить його і найстарішим, пише Science Alert.

За словами вчених, у повністю витягнутому стані Базеодискус, або скорочено "Б", має довжину близько одного метра. Однак його вік виявилося складно визначити. Відомо, що морські безхребетні — одні з найбільш довгоживучих тварин на Землі, а глибоководні трубчасті черв'яки, як відомо, можуть жити до 300 років.

Стрічкові черв'яки, своєю чергою, є особливо поширеними морськими безхребетними, проте нам все ще мало відомо про тривалість їхнього життя. За словами біолога Джона Аллена, результати аналізу показали, що Б — найстаріша зареєстрована істота в типі Немертей. По суті, єдиним іншим претендентом на це звання, якого змогли відшукати вчені в літературі, є стрічковий черв'як віком лише три роки.

Це відкриття заповнює суттєву прогалину в знаннях, збільшуючи відому тривалість їхнього життя на порядок, а також змінює наше розуміння цілої великої групи морських хижаків.

Відомо, що Базеодискус живуть в Аллена в акваріумі з великою кількістю мулу. Біолог дістав свого "вихованця" з біологічного факультету Університету Північної Кароліни після того, як ремонтні роботи порушили його середовище проживання.

Стрічковий черв'як Базеодискус Фото: Stephen Salpukas

Точна дата народження морського безхребетного невідома, проте вчені стверджують, що його було вперше виявлено на островах Сан-Хуан уже в дорослому віці наприкінці 1990-х років. У 2024 році колишній студент біолога переконав ученого провести генетичне тестування хробака. Результати засвідчили, що він належить до виду Baseodiscus punnetti, і це всього лише друга особина цього виду, для якої було створено генетичний штрихкод.

Зазначимо, що стрічкові черв'яки, подібні до цього, неймовірно довгі. Наприклад, 1864 року на шотландському пляжі було виявлено особину, довжина якої, як припускають записи, була вдвічі більшою за довжину синього кита.

