Арктика теряет лед в разы быстрее, чем ожидалось: на катастрофу указывает космическая пыль

Ученые изучили космическую пыль, захваченную арктическим льдом, что позволило составить карту 30000-летней истории морского льда. Результаты показывают, что Арктика сегодня тает быстрее, чем ожидалось.

Арктический морской лед сократился более чем на 42% с 1979 года, когда спутниковые наблюдения впервые стали достаточно регулярными, чтобы отслеживать долгосрочные тенденции. В новом исследовании ученые изучили захваченную и заблокированную арктическим льдом морскую пыль, что позволило создать карту истории морского льда, охватывающую 30 000 лет, пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По мере истончения и отступления льда, большие площади открытой воды подвергаются воздействию солнечного света. Лед, как известно, отражает большую часть этого солнечного света, но более темная вода поглощает тепло, что лишь ускоряет потепление и уменьшает ледовый покров. Предыдущие климатические прогнозы предполагают, что в течение следующих нескольких десятилетий в Арктике могут наблюдаться летние периоды безо льда. Ученые все еще работают над тем, чтобы понять, как этот быстрый сдвиг может повлиять на экосистемы и человеческие сообщества в будущем.

Відео дня

Ученым давно известно, что мелкие частицы космической пыли оседают на планете с постоянной скоростью и накапливаются в океанических отложениях. В новом исследовании ученые обнаружили, что изучение мест появления и отсутствия космической пыли может показать, как морской лед менялся в течение тысяч лет.

По словам автора исследования, доцента кафедры океанографии Вашингтонского университета Фрэнки Павиа, если нам удастся спрогнозировать сроки и пространственные закономерности сокращения ледового покрова в будущем. Считается, что это поможет потепление, а также предсказать изменения в пищевых целях и рыболовстве, а также подготовиться к геополитическим сдвигам.

Известно, что космическая пыль образуется во время взрывов звезд или распаде комет, а некоторые из этих частиц захватывают редкий тип гелия, называемый гелием-3, когда проходят вблизи Солнца. Ученые отслеживают гелий-3, чтобы отделить космическую пыль от материала земного происхождения.

В результате ученые предположили, что космическая пыль, вероятно, может служить заменой спутниковым измерениям. Морской лед препятствует попаданию пыли на морское дно, в то время как открытая вода позволяет частицам оседать в осадочных породах. В ходе исследования ученые измерили космическую пыль в кернах осадочных пород, собранных в трех арктических местах. В результате ученым удалось реконструировать историю морского льда за последние 30 000 лет.

Три участка, изученные в рамках исследования, охватывают градиент современного ледового покрова:

расположенный недалеко от Северного полюса, покрыт льдом круглый год;

находится вблизи кромки минимального сезонного ледового покрова в сентябре;

третий участок был постоянно покрыт льдом в 1980 году, но сейчас переживает сезонные периоды без льда.

Результаты показали, что периоды постоянного ледового покрова совпадали с периодами очень малого количества космической пыли в отложениях. К слову, подобная закономерность наблюдалась и во время последнего ледникового периода около 20 000 лет назад. По мере потепления планеты и отступления льда космическая пыль снова начала накапливаться.

Далее ученые сравнили историю ледового покрова с данными о доступности питательных веществ. Результаты показали, что потребление питательных веществ было максимальным при малом количестве морского льда и уменьшалось по мере его расширения. По мере уменьшения ледового покрова в будущем ученые ожидают увеличения потребления питательных веществ фитопланктоном в Арктике, что имеет последствия для пищевой цепи.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые разгадали тайну оранжевых рек в Арктике.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Арктики найдено то, чего здесь быть не должно.