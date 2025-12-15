Воссоздали лингвистическое прошлое Британии и Ирландии: ученые создали первый словарь кельтских языков

На протяжении веков фрагменты древних кельтских языков в Великобритании и Ирландии сохранились только в виде разрозненных следов, включая высеченные названия мест, имена людей, записанные римскими писателями, и короткие надписи, высеченные на камнях.

Такие остатки письменности давали ограниченное представление о том, как люди разговаривали до того, как письменные записи стали распространенными. Недавние исследования объединили этот материал для изучения ранней лингвистической истории, предшествовавшей римскому периоду, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Работа проводилась в Абериствитском университете в Уэльсе, где ученые начали составлять первый полный словарь древних кельтских языков Британии и Ирландии. Проект возглавлял доктор Саймон Родвей с кафедры валлийских и кельтских студий и поддерживался трехлетним грантом на исследования от Leverhulme Trust.

Відео дня

Родвей объяснил, что словарь сочетает ранние лингвистические свидетельства со средневековыми и кельтскими записями, что позволяет непосредственно сравнивать слова, звуки и значения на протяжении длительного периода.

Словарь сосредотачивается на кельтских языках, на которых говорили примерно до 500 года, которые позже превратились в валлийский, ирландский, шотландский гэльский, манксский, бретонский и корнуольский языки. Общие черты можно определить и сегодня.

Валлийское слово "môr" и староирландское "muir", означающие "море", отражают более древнюю общую форму, которая также появлялась в ранних названиях мест, таких как Moridunum, ныне Кармартен, и Morikambe, современный город Морекамбе.

Источниками материала были греческие и латинские тексты, надписи из римской Британии и камни огам из Ирландии и западной Британии. Огам использовал прямые линии, высеченные вдоль краев камня, и является одной из древнейших систем письма, связанных с кельтскими языками.

Исследование также рассматривало возможность существования некельтских языков в Британии и Ирландии до или параллельно с кельтским языком. Хотя археологические и генетические данные указывают на многоязычное прошлое, прямые лингвистические доказательства остаются ограниченными.

Важно

Подводные стены удивили ученых: зачем их построили тысячи лет назад (фото)

Собрав все известные материалы в одном справочнике, словарь помог отделить академические интерпретации от безосновательных утверждений. Исследование предоставляет более четкое понимание того, как язык влиял на общество задолго до формирования современных границ.

Ранее Фокус писал о том, как Герон Александрийский создал паровой двигатель тысячи лет назад. Однако это было не единственное изобретение выдающегося ученого.

Такое мы рассказывали об исследовании кожаных артефактов времен Римской империи. Ученые исследовали, как производили, продавали и использовали кожу тысячи лет назад.