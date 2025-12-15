Відтворили лінгвістичне минуле Британії та Ірландії: вчені створили перший словник кельтських мов

Впродовж століть фрагменти давніх кельтських мов у Великій Британії та Ірландії збереглися лише у вигляді розрізнених слідів, включаючи викарбувані назви місць, імена людей, записані римськими письменниками, та короткі написи, висічені на каменях.

Такі залишки писемності давали обмежене уявлення про те, як люди розмовляли до того, як письмові записи стали поширеними. Нещодавні дослідження об'єднали цей матеріал для вивчення ранньої лінгвістичної історії, що передувала римському періоду, пише Arkeonews.

Робота проводилася в Аберіствітському університеті в Уельсі, де вчені почали складати перший повний словник давніх кельтських мов Британії та Ірландії. Проєкт очолював доктор Саймон Родвей з кафедри валлійських та кельтських студій і підтримувався трирічним грантом на дослідження від Leverhulme Trust.

Родвей пояснив, що словник поєднує ранні лінгвістичні свідчення з середньовічними та кельтськими записами, що дозволяє безпосередньо порівнювати слова, звуки та значення впродовж тривалого періоду.

Словник зосереджується на кельтських мовах, якими розмовляли приблизно до 500 року, які пізніше перетворилися на валлійську, ірландську, шотландську гельську, манксську, бретонську та корнуольську мови. Спільні риси можна визначити і сьогодні.

Валлійське слово "môr" і староірландське "muir", що означають "море", відображають давнішу спільну форму, яка також з'являлася в ранніх назвах місць, таких як Moridunum, нині Кармартен, і Morikambe, сучасне місто Морекамбе.

Джерелами матеріалу були грецькі та латинські тексти, написи з римської Британії та камені огам з Ірландії та західної Британії. Огам використовував прямі лінії, викарбувані вздовж країв каменю, і є однією з найдавніших систем письма, пов'язаних з кельтськими мовами.

Дослідження також розглядало можливість існування некельтських мов у Британії та Ірландії до або паралельно з кельтською мовою. Хоча археологічні та генетичні дані вказують на багатомовне минуле, прямі лінгвістичні докази залишаються обмеженими.

Зібравши всі відомі матеріали в одному довіднику, словник допоміг відокремити академічні інтерпретації від безпідставних тверджень. Дослідження надає чіткіше розуміння того, як мова впливала на суспільство задовго до формування сучасних кордонів.

