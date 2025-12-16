"Плохие новости": россияне начали устанавливать Starlink на ударные БПЛА, — "Флеш" (фото)

В российской армии на ударные дроны типа "Молния" начали ставить Starlink и штатно его монтировать.

Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Плохие новости. Ежедневно фиксируем ударные "Молнии" на Старлинке. Если первые Старлинки были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы", — написал "Флеш", обнародовав фотодоказательство.

Россияне устанавливают старлинки на ударные БПЛА Фото: соцмережі

Он также подчеркнул, что россиянам не жалко Starlink для ударного БПЛА.

"В трофеях вижу, что даже деньги на мини-компьютер не стали тратить на Старлинк в "Молнии". Обычный одноплатный компьютер типа raspberry", — подчеркнул "Флеш".

Одноплатный компьютер на Старлинках в ударных БПЛА типа "Молния" Фото: Соцмережі

