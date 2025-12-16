"Погані новини": росіяни почали встановлювати Starlink на ударні БПЛА, — "Флеш" (фото)

В російській армії на ударні дрони типу "Молнія" почали ставити Starlink та штатно його вмонтовувати.

Про це заявив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Погані новини. Щодня фіксуємо ударні "Молнії" на Старлінку. Якщо перші Старлінки були прикручені як попало, то зараз вже штатно вмонтовані", — написав "Флеш", оприлюднивши фотодоказ.

Росіяни встановлюють старлінки на ударні БПЛА Фото: соцмережі

Він також підкреслив, що росіянам не шкода Starlink для ударного БПЛА.

"У трофеях бачу, що навіть гроші на міні-комп'ютер не стали витрачати на Старлінк в "Молнії". Звичайний одноплатний комп'ютер типу raspberry", — наголосив "Флеш".

Одноплатний комп'ютер на Старлінках в ударних БПЛА типу "Молнія" Фото: Соцмережі

