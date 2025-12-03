На російських БпЛА Zala помітили "око": Сергій "Флеш" розповів, що це і як працює (фото)

На російських безпілотниках Zala помітили камеру, за допомогою якої дрон здатний ухилятися від українських зенітних БпЛА.

Знахідка на російських дронах типу Zala є камерою верхнього кругового огляду. Про це розповів український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі 3 грудня.

"Флеш" зазначив, що дрони Zala, окрім радіодетекторів, які ловлять сигнали від українських безпілотників-перехоплювачів, обладнані також цими камерами.

"Крім радіодетектора, який ловить сигнал від наших дронів-перехоплювачів, на БпЛА "Зала" штатно встановлено ось таке "око", — розповів експерт, продемонструвавши, який вигляд має камера.

Сергій "Флеш" | камера на російському дроні Zala

За словами експерта, ця камера підключена за допомогою технології HDMI до бортового комп'ютера. Коли вона фіксує український зенітний безпілотник, дрон ухиляється від нього.

Відео дня

"Якщо камера бачить наш зенітний дрон, "Зала" робить маневр ухилення", — пояснив "Флеш".

Чим небезпечний російський безпілотник Zala

Zala — це серія дронів, які виробляє російська компанія "Zala Aero Group Безпілотні системи", розташована в Іжевську. До серії зокрема входять розвідувальні безпілотні апарати літакового та вертолітного типів.

У тандемі з дронами Zala росіяни зокрема застосовують безпілотники типу "Ланцет". Zala шукає ціль у заданому квадраті, після чого оператори запускають "Ланцети" за координатами, які отримали.

Нагадаємо, 2 грудня "Флеш" розповів, що росіяни атакували українських військових за допомогою "Шахеда" з онлайн-керуванням і показав відео удару.

Також наприкінці листопада експерт пояснював, чому в Україні немає і не буде свого Starlink, вказавши на недоліки українського проєкту.