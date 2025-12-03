На российских БпЛА Zala заметили "глаз": Сергей "Флэш" рассказал, что это и как работает (фото)

На российских беспилотниках Zala заметили камеру, с помощью которой дрон способен уклоняться от украинских зенитных БпЛА.

Находка на российских дронах типа Zala является камерой верхнего кругового обзора. Об этом рассказал украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале 3 декабря.

"Флэш" отметил, что дроны Zala, кроме радиодетекторов, которые ловят сигналы от украинских беспилотников-перехватчиков, оборудованы также этими камерами.

"Кроме радиодетектора, который ловит сигнал от наших дронов-перехватчиков, на БпЛА "Зала" штатно установлен вот такой "глаз", — рассказал эксперт, продемонстрировав, как выглядит камера.

Сергей "Флэш" | камера на российском дроне Zala

По словам эксперта, эта камера подключена с помощью технологии HDMI к бортовому компьютеру. Когда она фиксирует украинский зенитный беспилотник, дрон уклоняется от него.

"Если камера видит наш зенитный дрон, "Зала" делает маневр уклонения", — пояснил "Флэш".

Чем опасен российский беспилотник Zala

Zala — это серия дронов, которые производит российская компания "Zala Aero Group Беспилотные системы", расположенная в Ижевске. В серию в частности входят разведывательные беспилотные аппараты самолетного и вертолетного типов.

В тандеме с дронами Zala россияне в частности применяют беспилотники типа "Ланцет". Zala ищет цель в заданном квадрате, после чего операторы запускают "Ланцеты" по полученным координатам.

