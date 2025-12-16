Самый старый деревянный корабль в Скандинавии скрывал секрет: археологи его раскрыли (фото)

Древний отпечаток пальца, обнаруженный на лодке возрастом 2400 лет, раскрывает тайну происхождения морских разбойников и самого корабля.

Археологи обнаружили отпечаток пальца морского разбойника на лодке, которую затопили у берегов Дании 2400 лет назад. Это открытие позволило выяснить, откуда прибыли морские разбойники, ведь их происхождение долгое время оставалось загадкой. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Йортспрингская ладья – это самая старая деревянная лодка, обнаруженная в Скандинавии. Ладья была обнаружена в болоте близ поместья Йортспринг на севере датского острова Альс в 1921-1922 годах. В настоящее время Йортспрингская ладья выставлена в Национальном музее Дании.

Відео дня

Йортспрингская ладья выставлена в Национальном музее Дании Фото: Wikipedia

Около 2400 лет назад примерно 80 морских разбойников на армаде, в состав которой входили этот корабль и три других, атаковали остров Альс, расположенный у берегов современной Дании. Но налетчики потерпели поражение. В знак благодарности богам за победу жители острова Альс затопили корабль вместе с оружием и щитами нападавших. Затопление ладьи помогло сохранить ее в относительно хорошем состоянии на протяжении более двух тысяч лет.

По словам ученых, долгое время оставалось тайной, откуда прибыли морские разбойники и почему они напали на остров Альс. Археологи решили провести новое исследование. Перед тем как ладья была выставлена в музее, она была подвергнута химической консервации. Ученые решили изучить фрагменты корабля, которые остались нетронутыми.

Фрагмент смолы с Йортспрингской ладьи, на котором виден отпечаток пальца (слева) и снимок области с отпечатком пальца, деланный с помощью рентгеновской томографии (справа) Фото: Live Science

Они обнаружили несколько фрагментов смолы, которая использовалась для герметизации швов деревянной лодки и древней веревки, созданной из внутренней коры деревьев. На одном из фрагментов смолы был обнаружен отпечаток пальца человека. Ученые считают, что он принадлежал тому, кто занимался ремонтом лодки.

Авторы исследования говорят, что этот отпечаток пальца обеспечивает прямую связь с древними мореплавателями, которые использовали Йортспрингскую ладью. Археологи выяснили, что водонепроницаемая смола представляет собой смесь животного жира и сосновой смолы. Это значит, что данная лодка была построена в местах с большим количеством сосновых лесов.

Фрагмент веревки с Йортспрингской ладьи, изученный археологами Фото: Live Science

По словам ученых, сосновые леса существовали в то время только в некоторых частях Северной Европы. Исследователи предполагают, что морские разбойники они прибыли откуда-то вдоль побережья Балтийского моря к востоку от современного острова Рюген в Германии. Если эта теория верна, это говорит о том, что нападавшие проделали длинный путь по открытому морю, чтобы совершить набег на датский остров Альс.

Анализ веревки подтвердил ранее определенный возраст лодки: она была создана в период между 381 годом и 161 годом до н.э. Археологи также тщательно изучили отпечаток пальца, но у них не получилось точно определить пол или личность того, кто оставил отпечаток. В дальнейшем ученые надеются извлечь человеческую ДНК из смолы, чтобы узнать больше о людях, которые изготовили и использовали лодку.

Как уже писал Фокус, ученые создали первый словарь кельтских языков. На протяжении веков фрагменты древних кельтских языков в Великобритании и Ирландии сохранились только в виде разрозненных следов, включая высеченные названия мест, имена людей, записанные римскими писателями, и короткие надписи, высеченные на камнях.