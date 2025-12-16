Найстаріший дерев'яний корабель у Скандинавії приховував секрет: археологи його розкрили (фото)

Стародавній відбиток пальця, виявлений на човні віком 2400 років, розкриває таємницю походження морських розбійників і самого корабля.

Археологи виявили відбиток пальця морського розбійника на човні, який затопили біля берегів Данії 2400 років тому. Це відкриття дало змогу з'ясувати, звідки прибули морські розбійники, адже їхнє походження довгий час залишалося загадкою. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише Live Science.

Йортспрінгський човен — це найстаріший дерев'яний човен, виявлений у Скандинавії. Туру було виявлено в болоті поблизу маєтку Йортспрінг на півночі данського острова Альс у 1921-1922 роках. Наразі Йортспрінгський човен виставлено в Національному музеї Данії.

Йортспрінгський човен виставлено в Національному музеї Данії Фото: Wikipedia

Близько 2400 років тому приблизно 80 морських розбійників на армаді, до складу якої входили цей корабель і три інших, атакували острів Альс, розташований біля берегів сучасної Данії. Але нальотчики зазнали поразки. На знак подяки богам за перемогу жителі острова Альс затопили корабель разом зі зброєю і щитами нападників. Затоплення човна допомогло зберегти його у відносно хорошому стані впродовж понад двох тисяч років.

За словами вчених, довгий час залишалося таємницею, звідки прибули морські розбійники і чому вони напали на острів Альс. Археологи вирішили провести нове дослідження. Перед тим як човен було виставлено в музеї, його піддали хімічній консервації. Вчені вирішили вивчити фрагменти корабля, які залишилися недоторканими.

Фрагмент смоли з Йортспрингської човна, на якому видно відбиток пальця (ліворуч) і знімок ділянки з відбитком пальця, зроблений за допомогою рентгенівської томографії (праворуч) Фото: Live Science

Вони виявили кілька фрагментів смоли, яку використовували для герметизації швів дерев'яного човна і стародавню мотузку, створену з внутрішньої кори дерев. На одному з фрагментів смоли було виявлено відбиток пальця людини. Вчені вважають, що він належав тому, хто займався ремонтом човна.

Автори дослідження кажуть, що цей відбиток пальця забезпечує прямий зв'язок із стародавніми мореплавцями, які використовували Йортспрингський човен. Археологи з'ясували, що водонепроникна смола являє собою суміш тваринного жиру і соснової смоли. Це означає, що цей човен було побудовано в місцях з великою кількістю соснових лісів.

Фрагмент мотузки з Йортспрінгського човна, вивчений археологами Фото: Live Science

За словами вчених, соснові ліси існували на той час тільки в деяких частинах Північної Європи. Дослідники припускають, що морські розбійники вони прибули звідкись уздовж узбережжя Балтійського моря на схід від сучасного острова Рюген у Німеччині. Якщо ця теорія правильна, це свідчить про те, що нападники пройшли довгий шлях відкритим морем, щоб здійснити набіг на данський острів Альс.

Аналіз мотузки підтвердив раніше визначений вік човна: його було створено в період між 381 роком і 161 роком до н.е. Археологи також ретельно вивчили відбиток пальця, але в них не вийшло точно визначити стать або особистість того, хто залишив відбиток. Надалі вчені сподіваються витягти людську ДНК зі смоли, щоб дізнатися більше про людей, які виготовили і використовували човен.

