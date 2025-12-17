Растворяется в океане без следа: изобретение ученых из Японии может спасти Землю (видео)

Команда ученых из Японии под руководством Такудзо Аидой возможно, решили проблему микропластика. Им удалось создать пластик, который полностью растворяется в океане.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале American Chemical Society. Команда создала новый тип пластика из растительной целлюлозы – самого распространенного в мире органического соединения. Новый пластик обладает всеми необходимыми характеристиками, включая прочность, гибкость, а также быстро разлагается в окружающей среде.

Новый пластик во многом похож на обычный, но один из его двух полимеров – это производная от биоразлагаемой древесной целлюлозы, которая называется карбоксиметилцеллюлозой.

Ученые потратили некоторое время, чтобы найти второго полимера, который был бы совместим с целлюлозой. В конце концов команде удалось найти необходимый агент.

Команда получила пластик, который быстро разлагался, но был слишком хрупким из-за добавления целлюлозы. Конечный продукты выходил бесцветным, прозрачным, но чрезвычайно твердым и хрупким, как стекло.

Поэтому ученые начали искать молекулу, которую можно было бы добавить в смесь и сделать пластик более гибким, но сохранить его прочность.

В ходе многочисленных экспериментов ученые выяснили, что органическая соль хлорид холина может стать решением проблемы. При добавлении этой одобренной пищевой добавки к пластику, исследователи смогли сделать продукт гибким.

Более того, в зависимости от количества хлорида холина, пластик можно делать настолько эластичным, что его можно растянуть до 130% от его изначальной длины.

Новый пластик, на основе целлюлозы, получил название CMCSP. Он также прочен, как и обычный пластик на нефтяной основе, а его механические свойства можно регулировать по мере необходимости. При этом не ухудшаются другие качества пластика.

“Природа производит около триллиона тонн целлюлозы каждый год. Из этого обильного природного вещества мы создали гибкий, но прочный пластик, который безопасно разлагается в океане. Эта технология поможет защитить Землю от пластикового загрязнения”, - подытожил автор исследования.

