Розчиняється в океані без сліду: винахід учених з Японії може врятувати Землю (відео)

Команда вчених з Японії під керівництвом Такудзо Аідой, можливо, вирішила проблему мікропластику. Їм вдалося створити пластик, який повністю розчиняється в океані.

Результати їхнього дослідження були опубліковані в журналі American Chemical Society. Команда створила новий тип пластику з рослинної целюлози — найпоширенішої у світі органічної сполуки. Новий пластик має всі необхідні характеристики, включно з міцністю, гнучкістю, а також швидко розкладається в навколишньому середовищі.

Новий пластик багато в чому схожий на звичайний, але один з його двох полімерів — це похідна від біорозкладної деревної целюлози, яка називається карбоксиметилцелюлозою.

Вчені витратили деякий час, щоб знайти другого полімеру, який був би сумісний з целюлозою. Зрештою команді вдалося знайти необхідний агент.

Команда отримала пластик, який швидко розкладався, але був занадто крихким через додавання целюлози. Кінцевий продукт виходив безбарвним, прозорим, але надзвичайно твердим і крихким, як скло.

Тому вчені почали шукати молекулу, яку можна було б додати до суміші та зробити пластик більш гнучким, але зберегти його міцність.

Під час численних експериментів вчені з'ясували, що органічна сіль хлорид холіну може стати розв'язанням проблеми. При додаванні цієї схваленої харчової добавки до пластику, дослідники змогли зробити продукт гнучким.

Ба більше, залежно від кількості хлориду холіну, пластик можна робити настільки еластичним, що його можна розтягнути до 130% від його початкової довжини.

Новий пластик, на основі целюлози, отримав назву CMCSP. Він такий же міцний, як і звичайний пластик на нафтовій основі, а його механічні властивості можна регулювати за потреби. При цьому не погіршуються інші якості пластику.

"Природа виробляє близько трильйона тонн целюлози щороку. З цієї рясної природної речовини ми створили гнучкий, але міцний пластик, який безпечно розкладається в океані. Ця технологія допоможе захистити Землю від пластикового забруднення", — підсумував автор дослідження.

