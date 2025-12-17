На Google Maps увидели гигантскую тень, которая "пожирает" границу между Алжиром и Мали (фото)

Пользователи Google Maps нашли необычные объекты на спутниковых снимках, сделанных в пустыне Сахара.

Речь идет о границе между Алжиром и Мали, проходящей через пустынную зону Сахары, протяженность которой составляет около 1374 км. На снимке со спутника видно сразу два необычных объекта: гигантская тень слева, а также множество отверстий на поверхности, которые напоминают соты, пишет Фокус.

Гигантская тень в пустыне Сахара Фото: Google Maps

Такие соты являются следами добычи соли, которая ведется вблизи границы Алжира и Мали. Соляные промыслы жизненно важны для многих общин региона, где ведется традиционная караванная торговля с Северной Африкой. Рабочие высекают соляные блоки и перевозят их с помощью верблюдов.

Такая практика все еще ведется берберскими группами, которые знакомы с суровым рельефом Сахары.

Відео дня

Соль из Сахары была краеугольным камнем западноафриканских империй и являлась жизненно важным товаром, которым торговали наравне с золотом.

Еще с III века нашей эры верблюды стали незаменимыми для транспортировки соли через Сахару, что наладило торговлю между Северной и Западной Африкой. Поэтому добыча соли в этом регионе является историческим процессом, который поддерживает берберские традиции и караванные сети.

Что же касается черной тени слева на снимке, то некоторые пользователи соцсетей предположили, что это может быть озеро. Но проблема заключается в том, что этот регион слишком засушливый, чтобы в нем могли располагаться настолько большие резервуары воды.

Напомним, на Google Maps нашли странное поселение посреди непроходимых джунглей Амазонки. Пользователи Google Maps обнаружили необычное поселение, которое находится в самом центре амазонских джунглей. К этому поселению не ведет ни одна дорога – оно полностью оторвано от остального мира.