На Google Maps побачили гігантську тінь, яка "пожирає" кордон між Алжиром та Малі (фото)

Користувачі Google Maps знайшли незвичайні об'єкти на супутникових знімках, зроблених у пустелі Сахара.

Йдеться про кордон між Алжиром і Малі, що проходить через пустельну зону Сахари, протяжність якої становить близько 1374 км. На знімку із супутника видно одразу два незвичайних об'єкти: гігантська тінь зліва, а також безліч отворів на поверхні, які нагадують соти, пише Фокус.

Гігантська тінь у пустелі Сахара Фото: Google Maps

Такі соти є слідами видобутку солі, який ведеться поблизу кордону Алжиру та Малі. Соляні промисли життєво важливі для багатьох громад регіону, де ведеться традиційна караванна торгівля з Північною Африкою. Робітники висікають соляні блоки та перевозять їх за допомогою верблюдів.

Така практика все ще ведеться берберськими групами, які знайомі з суворим рельєфом Сахари.

Сіль із Сахари була наріжним каменем західноафриканських імперій і була життєво важливим товаром, яким торгували нарівні із золотом.

Ще з III століття нашої ери верблюди стали незамінними для транспортування солі через Сахару, що налагодило торгівлю між Північною та Західною Африкою. Тож видобуток солі в цьому регіоні є історичним процесом, який підтримує берберські традиції та караванні мережі.

Що ж стосується чорної тіні зліва на знімку, то деякі користувачі соцмереж припустили, що це може бути озеро. Але проблема полягає в тому, що цей регіон занадто посушливий, щоб у ньому могли розташовуватися настільки великі резервуари води.

