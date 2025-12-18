Создан робот со щупальцами, который поднимает хрупкие грузы, включая тело человека (видео)

Хотя ученые в первую очередь стремились создать робота для помощи в медицинских ситуациях, они говорят, что он также имеет применение в других областях, что подтверждается испытаниями.

Хотя роботы постоянно совершенствуются, они не всегда могут бережно поднимать и перемещать хрупкие и тяжелые грузы. Новый робот предлагает уникальный способ изменить это, используя для подъема щупальца, похожие на лианы. Изобретение описано в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, пишет New Atlas.

Разработанная инженерами роботизированная система состоит из ряда пневматических трубок, которые выдвигаются из герметичного ящика с одной стороны роботизированной руки, используют давление воздуха, чтобы переместится под или вокруг определенного объекта, а затем снова соединяются с рукой с другой стороны, где они зажимаются.

После зажима рука может двигаться, или трубку можно свернуть, чтобы поднять или повернуть захваченный объект. Возможность выдвигать трубки, а затем снова захватывать их — это настоящий прорыв, превосходящий предыдущие подобные роботы, поскольку позволяет системе замыкать собственные петли.

Благодаря своим манипуляторам, робот может выполнять деликатные задачи, такие как подъем и перемещение хрупкой стеклянной вазы Фото: New Atlas

"Люди могут предположить, что для того, чтобы что-то схватить, нужно просто протянуть руку и схватить это. Но есть разные этапы, такие как позиционирование и удержание. Переходя от разомкнутой к замкнутой петле, можно достичь новых уровней производительности, используя преимущества обеих форм на соответствующих этапах", — говорят ученые.

В тестах, которые вы можете увидеть на видео выше, ученые показали, что роботизированная система может поднимать круглые предметы (0:18); предметы в загроможденной среде (3:15); хрупкие предметы, такие как стеклянная ваза (3:56); большие предметы, такие как мусорный бак, с расстояния (4:20); группу предметов, таких как пучок металлических стержней (5:16); и относительно тяжелый и необычной формы предмет, такой как арбуз (10:50).

Робот, похожий на лиану, способен перемещать тяжелые и нестандартные предметы, такие как арбузы Фото: New Atlas

Хотя все это впечатляет, ученые говорят, что настоящий потенциал их робота заключается в том, чтобы помогать поднимать человеческие тела в больницах и домах престарелых. Это можно увидеть на видео (7:30).

По словам ученых, перемещение человека из постели — это одна из самых физически утомительных задач, которые выполняет сиделка. Такой робот может облегчить работу сиделки и сделать процесс более комфортным для пациента.

Хотя ученые в первую очередь стремились создать робота для помощи в медицинских ситуациях, они говорят, что он также имеет применение в других областях, что подтверждается испытаниями, которые они провели. Подобная конструкция робота может быть адаптирована для использования в тяжелой промышленности, например, для автоматизации работы кранов в портах и ​​на складах.

