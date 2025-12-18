Створено робота зі щупальцями, який піднімає тендітні вантажі, включно з тілом людини (відео)

Хоча вчені насамперед прагнули створити робота для допомоги в медичних ситуаціях, вони кажуть, що він також має застосування в інших галузях, що підтверджується випробуваннями.

Хоча роботи постійно вдосконалюються, вони не завжди можуть дбайливо піднімати і переміщати тендітні та важкі вантажі. Новий робот пропонує унікальний спосіб змінити це, використовуючи для підйому щупальця, схожі на ліани. Винахід описано в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, пише New Atlas.

Розроблена інженерами роботизована система складається з низки пневматичних трубок, які висуваються з герметичної шухляди з одного боку роботизованої руки, використовують тиск повітря, щоб переміститься під або навколо певного об'єкта, а потім знову з'єднуються з рукою з іншого боку, де вони затискаються.

Після затиску рука може рухатися, або трубку можна згорнути, щоб підняти або повернути захоплений об'єкт. Можливість висувати трубки, а потім знову захоплювати їх — це справжній прорив, що перевершує попередні подібні роботи, оскільки дає змогу системі замикати власні петлі.

Завдяки своїм маніпуляторам, робот може виконувати делікатні завдання, як-от підіймання і переміщення тендітної скляної вази Фото: New Atlas

"Люди можуть припустити, що для того, щоб щось схопити, потрібно просто простягнути руку і схопити це. Але є різні етапи, як-от позиціонування й утримання. Переходячи від розімкнутої до замкнутої петлі, можна досягти нових рівнів продуктивності, використовуючи переваги обох форм на відповідних етапах", — кажуть учені.

У тестах, які ви можете побачити на відео вище, вчені показали, що роботизована система може піднімати круглі предмети (0:18); предмети в захаращеному середовищі (3:15); тендітні предмети, як-от скляна ваза (3:56); великі предмети, як-от сміттєвий бак, з відстані (4:20); групу предметів, як-от пучок металевих стрижнів (5:16); і відносно важкий і незвичайної форми предмет, як-от кавун (10:50).

Робот, схожий на ліану, здатний переміщати важкі та нестандартні предмети, як-от кавуни Фото: New Atlas

Хоча все це вражає, вчені кажуть, що справжній потенціал їхнього робота полягає в тому, щоб допомагати піднімати людські тіла в лікарнях і будинках для літніх людей. Це можна побачити на відео (7:30).

За словами вчених, переміщення людини з ліжка — це одне з найбільш фізично виснажливих завдань, які виконує доглядальниця. Такий робот може полегшити роботу доглядальниці та зробити процес комфортнішим для пацієнта.

Хоча вчені насамперед прагнули створити робота для допомоги в медичних ситуаціях, вони кажуть, що він також має застосування в інших галузях, що підтверджується випробуваннями, які вони провели. Подібна конструкція робота може бути адаптована для використання у важкій промисловості, наприклад, для автоматизації роботи кранів у портах і на складах.

