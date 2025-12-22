Археологи обнаружили массовое захоронение возрастом 3300 лет: бросает вызов истории (фото)

Ученые обнаружили необычный доисторический курган на юге Шотландии. Он может переписать историю данного региона.

Археологи провели раскопки на юго-западе Шотландии перед тем, как в этом месте будет построена новая дорога. В результате ученые сделали поразительное открытие. Они обнаружили загадочное массовое захоронение, которое бросает вызов истории данного региона. Археологи обнаружили курган бронзового века, возрастом 3300 лет. Такое захоронение в этом районе нашли впервые, пишет Interesting Eengineering.

Этот древний курган бронзового века, построенный из земли и камня, считается уникальным, поскольку ранее в этом регионе практически не было задокументировано никаких свидетельств доисторической деятельности людей.

В ходе раскопок археологи обнаружили круглый монумент, в центре которого находилась яма с пятью плотно расположенными урнами. В них находились кремированные останки древних людей. Урны содержат останки как минимум восьми человек, а само массовое захоронение датируется периодом между 1439 и 1287 годами до нашей эры. Дальше на север ученые обнаружили небольшие ямы из позднего палеолита, созданные в период между 2867 и 2504 годами до нашей эры. Вместе эти открытия могут коренным образом переписать местную историю.

В ходе раскопок археологи обнаружили круглый монумент, в центре которого находилась яма с пятью плотно расположенными урнами Фото: BBC

Хотя ранее считалось, что данный регион был мало населен людьми в неолите, этот конкретный курган и следы деятельности человека рядом указывают на большее заселение этой территории в бронзовом веке.

Строители этой могилы следовали общей культурной традиции, захоронив в каждой урне как взрослого, так и подростка. Скорее всего все они были членами одной семью, считают ученые. Экспертиза показала, что группа была похоронена одновременно в ходе одного массового захоронения, что поднимает вопрос о причинах этого события.

Строители этой могилы следовали общей культурной традиции, захоронив в каждой урне как взрослого, так и подростка Фото: BBC

По словам ученых, удивительно то, что эти люди были кремированы, а затем почти сразу же захоронены. Это необычно, поскольку в бронзовом веке существовала довольно давняя традиция оставлять тела на некоторое время перед кремацией, как это видно на других раскопках в данном регионе. Также странно то, что одновременно были захоронены сразу 8 человек, ведь в то время проводились в основном только индивидуальные захоронения.

Изучив окружающую среду, археологи обнаружили свидетельства, указывающие на то, что местная община могла пережить "ужасное событие", например, голод, и многие люди умерли в течение очень короткого промежутка времени. Возможно, это причина появления такого необычного массового захоронения.

Хотя эти загадки остаются, теперь у археологов есть доказательства значительной заселенности территории на юго-западе Шотландии в бронзовом веке. Этот регион считался в значительной степени необитаемым в ту эпоху.

