Археологи виявили масове поховання віком 3300 років: кидає виклик історії (фото)

Учені виявили незвичайний доісторичний курган на півдні Шотландії. Він може переписати історію цього регіону.

Археологи провели розкопки на південному заході Шотландії перед тим, як у цьому місці буде побудовано нову дорогу. У результаті вчені зробили вражаюче відкриття. Вони виявили загадкове масове поховання, яке кидає виклик історії цього регіону. Археологи виявили курган бронзового століття, віком 3300 років. Таке поховання в цьому районі знайшли вперше, пише Interesting Eengineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цей стародавній курган бронзового століття, побудований із землі та каменю, вважається унікальним, оскільки раніше в цьому регіоні практично не було задокументовано жодних свідчень доісторичної діяльності людей.

Відео дня

Під час розкопок археологи виявили круглий монумент, у центрі якого була яма з п'ятьма щільно розташованими урнами. У них знаходилися кремовані останки стародавніх людей. Урни містять останки щонайменше восьми осіб, а саме масове поховання датується періодом між 1439 і 1287 роками до нашої ери. Далі на північ вчені виявили невеликі ями з пізнього палеоліту, створені в період між 2867 і 2504 роками до нашої ери. Разом ці відкриття можуть докорінно переписати місцеву історію.

Під час розкопок археологи виявили круглий монумент, у центрі якого була яма з п'ятьма щільно розташованими урнами Фото: BBC

Хоча раніше вважалося, що цей регіон був мало населений людьми в неоліті, цей конкретний курган і сліди діяльності людини поруч вказують на більше заселення цієї території в бронзовому столітті.

Будівельники цієї могили слідували загальній культурній традиції, поховавши в кожній урні як дорослого, так і підлітка. Найімовірніше, всі вони були членами однієї сім'ї, вважають учені. Експертиза показала, що групу було поховано одночасно під час одного масового поховання, що порушує питання про причини цієї події.

Будівельники цієї могили слідували загальній культурній традиції, поховавши в кожній урні як дорослого, так і підлітка Фото: BBC

За словами вчених, дивним є те, що ці люди були кремовані, а потім майже одразу ж поховані. Це незвично, оскільки в бронзовому столітті існувала доволі давня традиція залишати тіла на деякий час перед кремацією, як це видно на інших розкопках у цьому регіоні. Також дивно те, що одночасно було поховано одразу 8 осіб, адже на той час проводили здебільшого лише індивідуальні поховання.

Вивчивши навколишнє середовище, археологи виявили свідчення, які вказують на те, що місцева громада могла пережити "жахливу подію", наприклад, голод, і багато людей померли протягом дуже короткого проміжку часу. Можливо, це причина появи такого незвичайного масового поховання.

Хоча ці загадки залишаються, тепер у археологів є докази значної заселеності території на південному заході Шотландії в бронзовому столітті. Цей регіон вважався значною мірою незаселеним у ту епоху.

Як уже писав Фокус, археологи знайшли рідкісні кельтські монети у Швейцарії, яким понад 2200 років. Монети надали цінну інформацію про ранні грошові системи, ритуальні звичаї та соціальні практики кельтів.

Також Фокус писав про те, чи дійсно Ісус Христос народився 25 грудня. Згідно з християнською традицією сучасне літочислення ведеться від народження Ісуса Христа. Але, ймовірно, він не народився 2025 років тому, а також його день народження може не збігатися з Різдвом.