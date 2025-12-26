Нашли мастерскую возрастом 3000 лет: археологи рассказали об открытии в Курдистане (фото)

Археологи, работающие в Иракском Курдистане, обнаружили хорошо сохранившуюся гончарную мастерскую возрастом 3000 лет. На месте древнего поселения Динка ученые обнаружили следы того, как производили, обжигали и поставляли керамику в ранней городской общине.

Эта находка стала одним из самых ярких материальных свидетельств гончарного производства в древнем Ближнем Востоке, что помогло исследователям лучше понять, как повседневный труд поддерживал жизнь города, пишет Arkeonews.

Раскопки проводила исследовательская группа из Тюбингенского университета, которая датировала мастерскую примерно 1200-800 годами до н. э. На месте раскопок ученые нашли две гончарные печи, фрагменты керамики, остатки топлива и слоистые отложения, зафиксировавшие каждый этап производства.

Главная исследовательница доктор Сильвия Амиконе объяснила, что остатки задокументировали полную последовательность операций, от подготовки сырой глины до обжига готовых сосудов. В исследовании отмечено, что такие неповрежденные производственные помещения редко сохраняются в поселениях железного века, что делает это место особенно ценным для археологического анализа.

Археологические данные свидетельствуют, что производство керамики в Донце не было второстепенной задачей, а специализированной деятельностью Фото: Andrea Squitieri

Дальнейшее исследование показало, что гончары в Донце использовали методы обжига при низкой температуре, работая при температуре ниже 900 °C и полагаясь на медленный нагрев в окислительных условиях. Хотя сосуды отличались по форме и отделке поверхности, лабораторный анализ показал, что эти различия соответствовали единым техническим стандартам.

Это указывает на то, что керамика производилась по общим методам, а не в результате индивидуальных экспериментов. Повторение профилей обжига, техник подготовки глины и форм посуды указывало на скоординированный труд и стабильные технические знания, которые передавались между работниками.

Эти выводы опровергли предыдущие предположения, что производство керамики в железном веке было неформальным или ограничивалось небольшой домашней деятельностью.

Мастерская также продемонстрировала, что ремесленное производство играло центральную роль в экономической и социальной структуре поселения. Археологические данные свидетельствуют, что производство керамики в Донце не было второстепенной задачей, а специализированной деятельностью, интегрированной в городскую организацию.

Масштаб и стабильность производства предполагали планирование, надзор и сотрудничество между работниками, возможно связанных с местными властями или коммунальными учреждениями. Исследование дало представление о том, как общины железного века управляли ресурсами, организовывали труд и поддерживали общие технические традиции.

