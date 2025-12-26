Знайшли майстерню віком 3000 років: археологи розповіли про відкриття у Курдистані (фото)

Археологи, що працюють в Іракському Курдистані, виявили добре збережену гончарну майстерню віком 3000 років. На місці стародавнього поселення Дінка вчені виявили сліди того, як виробляли, випалювали та постачали кераміку в ранній міській громаді.

Ця знахідка стала одним із найяскравіших матеріальних свідчень гончарного виробництва в стародавньому Близькому Сході, що допомогло дослідникам краще зрозуміти, як повсякденна праця підтримувала життя міста, пише Arkeonews.

Розкопки проводила дослідницька група з Тюбінгенського університету, яка датувала майстерню приблизно 1200–800 роками до н. е. На місці розкопок вчені знайшли дві гончарні печі, фрагменти кераміки, залишки палива та шаруваті відкладення, що зафіксували кожен етап виробництва.

Головна дослідниця докторка Сільвія Аміконе пояснила, що залишки задокументували повну послідовність операцій, від підготовки сирої глини до випалювання готових посудин. У дослідженні зазначено, що такі непошкоджені виробничі приміщення рідко зберігаються в поселеннях залізної доби, що робить це місце особливо цінним для археологічного аналізу.

Археологічні дані свідчать, що виробництво кераміки в Дінці не було другорядним завданням, а спеціалізованою діяльністю Фото: Andrea Squitieri

Подальше дослідження показало, що гончарі в Дінці використовували методи випалу при низькій температурі, працюючи при температурі нижче 900 °C і покладаючись на повільне нагрівання в окислювальних умовах. Хоча посудини відрізнялися за формою та оздобленням поверхні, лабораторний аналіз показав, що ці відмінності відповідали єдиним технічним стандартам.

Це вказує на те, що кераміка вироблялася за спільними методами, а не в результаті індивідуальних експериментів. Повторення профілів випалу, технік підготовки глини та форм посуду вказувало на скоординовану працю та стабільні технічні знання, що передавалися між працівниками.

Ці висновки спростували попередні припущення, що виробництво кераміки в залізній добі було неформальним або обмежувалося невеликою домашньою діяльністю.

Майстерня також продемонструвала, що ремісниче виробництво відігравало центральну роль в економічній та соціальній структурі поселення. Археологічні дані свідчать, що виробництво кераміки в Дінці не було другорядним завданням, а спеціалізованою діяльністю, інтегрованою в міську організацію.

Масштаб і стабільність виробництва передбачали планування, нагляд і співпрацю між працівниками, можливо пов'язаних з місцевою владою або комунальними установами. Дослідження дало уявлення про те, як громади залізної доби управляли ресурсами, організовували працю і підтримували спільні технічні традиції.

